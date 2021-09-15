【死因研訊】迷你倉大火死因研訊續　高級消防隊長稱憑專業判斷火場溫度

▲ 高級消防隊長劉勁男今續於死因庭作供。林宇翔攝

2016年6月淘大工業邨時昌迷你倉大火致兩名消防員殉職，死因研訊今（15日）續。率先到達現場的高級消防隊長續作供，時昌代表大律師問及有否找出現場溫度，劉稱當時未有儀器量度溫度，作為專業消防員，會判斷消防員能否適應溫度，並指當日已規定隊員於火場逗留時間。

高級消防隊長劉勁男今續作供，時昌代表大律師梁家欣指，根據消防處內部指引，現場指揮官需作動態風險評估，問及劉當時有否按指引找出溫度。

劉供稱，當時未有儀器量度現場溫度，但作為專業消防員，會判斷溫度是否能適應，故當時是以專業經驗判斷火場溫度。劉又指，剛到達現場時，火場溫度不算太高、分煙層不算太低，所以要爭取時間開喉作快速搜索。

劉又指，作為一級火警警報生效的指揮官，當日起初規定消防員進入火場時間不可超過30分鐘，早上約11時後，由於火場溫度升高，所以將駐場時數降至15分鐘，最後駐場時數再降至10分鐘。

時昌代表大律師續指，據消防事發後的報告，當中提及英國報告指，100度、100至160度、160至235度及235至1,000度火場溫度下，建議消防員留在火場的時間為少於25分鐘、少於10分鐘、少於1分鐘及不合適工作。

劉表示未有見過上述表格，並指受訓時有安全指引，若火勢猛烈時，出現傳導熱時，若身體承受不了，便要離開。

時昌代表大律師又問及，劉的泵車隊伍有否佩備熱能顯像機。劉指出，當時九龍灣升降台主管提及他們曾使用該裝置，惟裝置只能分析溫度的高低，加上迷你倉以金屬板間隔，令裝置難以找出倉內溫度的差異，故劉其後未有要求控制中心提供該裝置。

家屬代表大律師曾藹琪問及有關裝置事宜，劉供稱前線消防員應該是使用同一樣的抗火手套。劉又指，數碼式無線電上設有緊急按鈕，消防員按下後，同一個頻道的無線電會收到求救訊息。

另外，死因裁判官黃偉權問及，若有人進入迷你倉時，無可能反鎖自己在迷你倉？劉同意上說法。黃再問，最初進入火場的小隊有否快速檢查鎖頭？若消防員檢查鎖頭是否能確認倉內沒有人被困？

劉續供稱，當時隊員有快速檢查鎖頭。惟當時佩戴的防火手套厚度近乎焗爐用手套，因此當時並不容易以觸摸方式判斷迷你倉是否有鎖，更沒有可能判斷是否上鎖。劉補充，當時環境亦不及法庭光亮，因此在快速搜索後，並不確定是否仍有人被困。

聆訊周五（17日）續。

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記者：梁錦麟