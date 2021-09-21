【安雅與魔女】改宮﨑駿作風拍吉卜力首部3DCG動畫　宮崎吾朗努力求進終獲父親認同

▲ 日本動畫室吉卜力工作室的新作《安雅與魔女》由宮﨑駿長子宮崎吾朗執導。

曾製作《天空之城》、《龍貓》、《千與千尋》等名作的日本動畫室吉卜力工作室，推出由宮崎吾朗執導的新作《安雅與魔女》，今次一改過往父親宮﨑駿導演製作的手繪動畫作風，並成為吉卜力首部3DCG動畫電影。

宮崎吾朗導演越洋接受TOPick專訪，剖白從事動畫業的苦與樂，且大談家人對其工作的看法。

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受家人影響入行

《安雅與魔女》的女主角安雅性格樂觀，總是笑着面對難關，宮崎吾朗卻指自己跟安雅不一樣：「希望自己可以有安雅的性格，遇上困難時會意志消沉，繼而感到憤怒，憤怒可令自己更有動力及前進。沒有埋怨的話，作品出來的效果反而不會太好。」

父親是動畫界的一代宗師，宮崎吾朗坦言受到家人影響而入行：「媽媽也是動畫師，首次入戲院看的動畫作品是由父母一起製作，加上家中也有父母畫的作品，耳濡目染下對這行業有興趣。」

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宮崎吾朗認為動畫的製作過程好玩：「可以離開現實世界去另一個新的世界，經歷主角所經歷的，遇上不同的人和事。整個經歷令我很開心、很滿足。」

製作動畫，他形容就如去了外國旅行一樣：「動畫製作是密集且濃縮地去了一次旅行，整個過程完結後的結果就是很開心和很有快感。」

▲ 宮﨑駿。（影片截圖）

曾遭父母反對

不過，現年54歲的宮崎吾朗從事動畫行屬「半途出家」，他在大學修農學部森林工學系，後來參與公園及都市綠化，而宮﨑駿的三鷹之森吉卜力美術館，宮崎吾朗亦有份參與建築設計。

他直言起初沒想過要從事動畫行業：「很早期的時候覺得才能方面不及爸爸的水準，加上媽媽曾勸我別從事動畫界，她提醒我有沒有才能是很重要的，而能否賺到很多錢也是另一重點。生活貧困之餘，若然沒有才能的話便不應入行。」

2003年，宮崎吾朗獲吉卜力製作人鈴木敏夫邀請參與製作《地海傳說》，並為該片擔任導演，影片在2006年上映。作為宮﨑駿的長子，他憶述：「當時感到很大壓力，經常會有早知不入這行的念頭。」

▲ 宮崎吾朗。（受訪者提供）

無仇不成父子

宮崎吾朗直言，初入行與爸爸經常為是否從事動畫行業而吵架：「爸爸應該是最不開心的，在他心目中應該是從作畫開始做起，按步就班，由低做起漸漸做到導演這位置。」而宮崎吾朗則認為自己能夠勝任導演一職。

宮崎吾朗指爸爸是一個自我中心的人：「他說了很多次退休也沒有成功，他必須不斷工作才有生存的感覺，這才是宮﨑駿。現時的他已80多歲，但他跟製片鈴木說可以撐多10年，即是90多歲，甚至會覺得自己可能比他更早退休。」

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終獲家人認同

多年來，宮崎吾朗一直付出努力證明自己的能力：「經過《地海傳說》及《紅花坂上的海》後，這次的作品《安雅與魔女》前身為一套動畫連續劇。正因電視作品的製作過程比電影更長，而我終可完成此事。爸爸開始承認我是他的同行，覺得我可以成為動畫導演。」

宮﨑駿開始對宮崎吾朗的態度有所改變，宮崎吾朗說：「他不再太過高壓，將我變成會討論的對手，而非由他所教導的，前後的相處方式有所不同。」

記者：梁樂欣