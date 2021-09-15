【姜濤跌倒】MIRROR工時長欠休息時間　AK+Lokman坦言：瞓覺係奢侈品

▲ AK和Lokman透露姜濤現時情況。

MIRROR成員姜濤昨日（9月14日）中午與隊友Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）和Jer（柳應廷）一同現身海港城出席活動，可是姜濤在影大合照時突然暈倒，令全場鏡粉擔心。

因事出突然，同場的Anson Lo、Edan和Jer都手足無措，教主更即時泛淚，後來姜濤離開休息，三人繼續專業地完成活動。

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姜濤暫停拍戲工作

花姐之後在IG Story回應稱：「姜濤今早有少許胃痛，現場環境有點焗，加上有少許腳軟而跣低，現在休息中，沒有大礙。」另指姜濤會答應多休息，叫大家不用擔心。

而正拍攝中的電影，導演彭秀慧也指已讓姜濤先休息，先跳拍其他部分，讓姜濤康復才再返劇組。

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MIRROR正副隊長Lokman（楊樂文）同Anson Kong（江熚生）今午到商台《口水多過浪花》任嘉賓，二人宣傳新歌期間，Do姐鄭裕玲亦即向二人打探姜濤情況。

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ＡK表示姜濤昨日休息後也有回覆隊友，指現時沒沒大問題。Lokman透露公司已安排姜濤放假。

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MIRROR工時長

MIRROR成員一向極多工作和活動，曾有指眾人開工時連吃飯時間也缺乏，AK坦言也試過像姜濤般體力不支，他更稱：「睡覺就如奢侈品，記得推出《一秒間》及《ASAP》，既要拍MV又要宣傳，有次做完戶外騷，落台時都腳軟，要人扶起，就好姜濤昨日一樣。」

Lokman則指未試過工作過勞，但曾跟朋友玩完後，等車時眼前一暈，更撼到的士致眉角流血。但他只是回家睡覺，第二日才到醫院縫針。

Do姐直問MIRROR工時是否很長，二人指有長有短，拍MV最辛苦，因要跳舞及拍很多角度，通常日拍20小時，且大家另外有不少工作，令排舞時間縮短，故也會憂慮能否舞步是否跳得準確。

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