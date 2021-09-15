【打擊毒品】海關檢獲近百公斤毒品市值近5,500萬元　拘1男1女包括1名15歲男學生

▲ 海關檢獲近百公斤毒品市值近5,500萬元，拘1男1女包括1名15歲男學生。（黃傑偉攝）

海關於今年9月份開始展開反毒品行動，行動目標阻止販毒集團以包裹形式將毒品運入香港，海關人員於機場貨運站及陸路海岸破獲40宗涉及毒品案件，檢獲接近100公斤毒品，其中包括冰毒、氯胺酮、可卡因、海洛英、搖頭丸及大麻，市值接近5,500萬元。

行動期間海關人員於9月13日在筲箕灣拘捕一名年僅15歲男學生，男生當時正準備接收一件由加拿大報稱蠟燭重4公斤內藏大麻精油毒品，男生現時保釋候查，海關其後於翌日（14日）於錦田區，拘捕一名35歲南亞裔女子，女子當時正接收一件報稱吸塵機內藏2公斤懷疑可卡因毒品郵件，海關人員調查發現女子另試圖接收其他3宗涉及毒品郵件，女子現時扣留調查中。海關人員正追查其他涉及毒品案件，不排除稍後再有拘捕行動。

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海關今次行動檢獲毒品來自內置不同國家,而冰毒來自來自非洲，包括南非及馬拉維，搖頭丸及氯胺酮來自歐洲，包括比利時、德國及荷蘭，而可卡因則來自南美，包括巴西及墨西哥，海洛英來自馬來西亞,其他毒品來自美國及加拿大，番屋集團收藏毒品方法層出不窮包括文件夾、唱片封套、奶粉罐、背包甚至咖啡粉內，亦會收藏於堅固金屬之內，目的為阻止調查人員執法，海關人員憑著X光機及其他檢測儀器幫助下毒品無所遁形。

海關呼籲市民要提高警覺，不要貪圖金錢利益參與毒品活動，不要輕信他人幫助運送違禁物品入港，更不要未清楚物件屬性之前幫人運送包裹貨物。海關調查得知販毒集團會每次以約數千元誘報酬使他人幫助運送違禁品包裹，海關呼籲家長要多關心子女勿讓子女被不法分子利用運送包裹，根據危險藥物條例,販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判終生監禁及罰款500萬，市民如發現毒品活動，可致電海關熱線25456182。

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記者：黃傑偉