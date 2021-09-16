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【減肥大作戰】41歲靚媽歐倩怡穿泳裝展結實腹肌　8個小貼士解決便秘減肚腩

保健美顏 11:28 2021/09/16

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歐倩怡大方分享8個減肚腩小貼士。

瘦身是每個女士的終身事業，41歲的靚媽歐倩怡（Cindy）較早前以一級榮譽成績取得「食物及營養學榮譽理學士」，現正攻讀碩士課程，並向著註冊運動營養師的目標邁進。Cindy不時會在社交網站分享修身心得，最近她就分享8個減肚腩小貼士，鼓勵大家一起加油Keep Fit。

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已為兩任媽媽的Cindy上周五（10/9）在Instagram上載了兩張照片，相片中Cindy身穿兩件頭泳裝，腰間隱約可見結實的腹肌，足以令不少女士羨慕。

Cindy開宗名義表示，要為大家分享減肚腩小貼士，表明「有好多小事情要一齊配合先可以成功又持久」，更鼓勵「大家一齊加油」。

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提到減肚腩，首先要「解決便秘問題」。Cindy指出，排便有困難，是很容易形成肚腩，因此建議多喝水、多吃蔬菜水果，亦建議可以食益生菌去調整腸道健康，並訂立一個時間，每日也要讓自己去廁所，解決宿便。

要避免脂肪積聚腰際，飲食也很重要。Cindy就提醒大家，應戒食高糖食物及飲品：「如果唔係為咗運動訓練食高糖，真係好多轉曬做皮下脂肪㗎。」

點擊下圖睇餘下6個貼士：

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歐倩怡與郭晉安在06年結婚，現時育有一仔一女，郭令山及郭以雅。Cindy婚後淡出幕前，約10年前趁工餘時間去修讀營養學，也會將所修讀的營養知識，應用在家人的日常飲食上。由於一對子女分別正值發育期，Cindy亦特別注重一對子女的營養吸收，常要耐心跟子女講解，令他們明白營養均衡的重要。

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責任編輯：羅嘉欣

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