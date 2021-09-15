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【聲夢傳奇】炎明熹拍首支個人單曲MV　Gigi《真話的清高》盡騷唱功【多圖】

娛樂 19:02 2021/09/15

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熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

炎明熹拍首支個人單曲《真話的清高》。

「聲夢傳奇」三料冠軍炎明熹（Gigi）日前為首支個人單曲《真話的清高》拍攝 MV，第一次入錄音室為歌曲錄音及拍攝 MV。

Gigi以「神奇」來形容整個過程，今次歌曲對她有點難度，主要因為高音部分並非她擅長的領域，而且故事講述一段充滿謊言的感情，只得16歲又未有戀情的她如何拿捏這首情歌，gigi：「我係一個比較容易有幻想嘅人，平時鍾意睇小說、漫畫同讀啲藝術方面嘅嘢，自己都會幻想好多。」

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唱將式情歌

至於MV拍攝過程，Gigi笑言要好多謝導演的「配合」，她解釋說：「我唔係容易笑嗰種人，成日覺得自己笑得好尷尬，導演想呢個 MV 係有唯美嘅意境，今次唔使我笑就唔會破壞呢個感覺，真係好開心。」

Gigi首支派台作品《真話的清高》由監製韋景雲Joseph為她特別度身訂造，是首名副其實的「唱將式情歌」。

Joseph為Gigi 揀來一首由外國團隊寫的曲，「首歌係切切實實由幾個住在英國作曲家的作品，係原創並不是翻唱的。正式踏入錄音室的 Gigi，無論歌唱技巧或感情表達都大有進步，完美地演繹故事中主⻆的糾結，好滿意。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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