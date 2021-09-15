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【區議員宣誓】政府宣布即時DQ7名泛民區議員　包括灣仔區議會主席楊雪盈

政治 19:05 2021/09/15

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據了解，灣仔區議會主席楊雪盈等7人將全數被DQ。（經濟日報資料圖片）

政府早前向7名民主派區議員發信，表明對他們宣誓有效性存有疑問，要求他們作進一步解釋。政府晚上公布，灣仔區議會主席楊雪盈等7人全數被即時DQ，當局已向7人發信件。

政府晚上7時許表示，經考慮有關區議員的書面回覆以及所有相關資料後，監誓人確定七名區議員的宣誓為無效宣誓，分別是灣仔區議員楊雪盈和梁柏堅；東區區議員韋少力、蘇逸恒、陳榮泰和黎梓欣；以及南區區議員彭卓棋。

被DQ區議會議席的梁柏堅，晚上在社交網站發帖文回應，批評政府僭建法例，任意DQ民選議員，強調會保留上訴權利。

政府上周五安排25名港島區區議員宣誓，除東區區議員蔡志強因拒絕宣誓、即日被DQ外，其餘14名泛民區議員當日均完成宣誓。不過，政府當晚向其中7人發信，指他們涉嫌作出違反負面清單行為。

據了解，區議員如曾觸犯4種行為，會被視為違反負面清單，包括曾參加民主派初選，或曾借出議員辦事處作票站。翻查資料，早前曾收信的7人均曾參與初選，或借出議辦作票站。

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責任編輯：胡偉明

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