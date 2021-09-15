【港區國安法】鄒幸彤被控兩案申保釋覆核　裁判官拒絕申請

▲ 鄒幸彤早前由警車押解至西九龍裁判法院提堂。資料圖片

支聯會副主席鄒幸彤及另外4名常委涉未向警方國安處提交資料，日前被警方拘捕，另被控煽動他人顛覆國家政權罪，兩案早前已提堂，鄒被還押候訊，今（15日）午於西九龍法院處理保釋覆核，署理總裁判官羅德泉拒絕其申請，鄒保留8天保釋覆核權利，押後至9月24日再作申請。

首案被告依次為，律師鄒幸彤（36歲）、報稱無業的鄧岳君（53歲）、葵青區議員梁錦威（36歲）、貨車司機陳多偉（57歲）和退休人士徐漢光（72歲），5人被控違反國安法第43條實施細則（文件A406A)附表5第3（3）（b)條，即1項沒有遵從通知規定提供資料罪。

鄒今午申請保釋覆核被拒，鄒另申請撤銷《刑事訴訟條例》第9P條的報道限制亦遭拒絕。另外3名被告鄧、陳、徐均透過律師撤回保釋申請覆核，梁則沒有申請。

鄒另與支聯會、工會幹事李卓人（64歲）及律師何俊仁（69歲），被控違反《港區國安法》第22及23條，即1項煽動他人顛覆國家政權罪。兩案分別押後至10月再訊。

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記者：梁錦麟