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【人才政策】團結香港基金稱港持續學習參與率停滯　倡設10萬元補助金

政治 18:45 2021/09/15

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熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

報告認為，跨境資歷互通及商校合作不但能支援青年發展，更能響應國家的教育發展規劃。（陳葆琳攝）

團結香港基金今日公布教育政策研究報告，發現香港的持續學習參與率停留於20%左右，大幅落後於新加坡的49%，建議政府向港人提供10萬港元，終身技能發展補助金，鼓勵終身學習。

報告又指出，本港人才供應與市場需求之間出現錯配，未能把學術、應用及產業資歷有效銜接，搭建貫通業界資歷和學界資歷的「立交橋」，建議透過制定人才政策、革新資歷認可機制、優化撥款制度三個方面，提升香港整體的人才競爭力，共提出14項建議。

另外，報告認為，跨境資歷互通及商校合作，不但能支援青年發展，更能響應國家的教育發展規劃，建議評審局與內地資歷評審機構及立足內地的香港企業，共同建立大灣區資歷架構互認機制，為青年創造更廣闊的升學就業空間。

團結香港基金教育及青年研究主管郭凱傑表示，10萬元是補助金並不是「派錢」，屬有利於個人事業發展的資金支持，以持續進修基金為例，只有不足10%市民申請，估算政府推出終身技能發展補助金，只會增加3%至4%財政負擔。

報告建議政府向18至65歲的市民提供10萬港元終身技能發展補助金。（陳葆琳攝）

團結香港基金高級副總裁兼公共政策研究院院長黄元山指，與大灣區資歷互認可提供更多資歷認可，為香港人製造更多出路，讓年輕人有更多選擇，從而增加個人競爭力。

香港學術及職業資歷評審局副主席陳仲尼補充，與內地建立資歷互認機制需要有國家政策支持，但始終三地有不同法規、標準及行政架構，打通資歷認證「好考功夫」。他又透露，資歷評審局正尋求毆盟認證、認為資審局可與內地及澳門分享評審標準及做法，從而發展一個大家都認可的資歷審查機制。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳葆琳

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