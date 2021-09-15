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【新冠疫苗】截至9月超過88%死亡個案為65歲或以上的長者　林文健昐市民趁本地清零盡快接種疫苗

社會 19:30 2021/09/15

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熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

（資料圖片）

衞生署衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會今日（15日）舉行聯席會議，衞生防護中心總監林文健醫生於會議後會見傳媒表示，截至9月15號0時0分香港累積個案12,149宗，死亡個案為213宗，超過88%死亡個案為65歲或以上的長者。

林文健相信社區傳播鏈由6月後已經斷掉，惟長者接種率仍然處於低水平，79-79歲只有38%，超過80歲只有13%。另外，林文健表示全球疫情不樂觀，新增超過400萬確診個案，變異病毒株亦擴散至超過170個國家。林文健希望市民趁着社區本地清零，在流感疫苗接種季節前，接種新冠疫苗，把握空窗期。

更多《健康台》最新影片：

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記者：李榮忠

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