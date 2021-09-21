【劍擊熱潮】江旻憓師弟培育劍擊新一代　5歲小花劍手目標未來奧運金牌

今屆東京奧運香港隊取得歷史佳績，其中劍擊張家朗一舉摘下金牌，大大提升了劍擊運動的關注度，家長更紛紛為子女向劍會查詢報讀事宜。今集《湊得輕鬆啲》特備節目「培育體壇Band 1子女」，邀請到「重劍一姐」江旻憓師弟、重劍教練潘啟源為家長解答疑團，並帶同新一代學生分享學劍經歷。

劍擊有分花劍、重劍和佩劍，張家朗是花劍好手，江旻憓則是重劍手。三類劍擊在戰術得分、步法、出劍動作及對體能的需求皆有不同。潘Sir認為小朋友初學先玩花劍較好，一來較輕身，二來花劍可讓他們認識進攻權的概念，明白如何進攻和防守。

▲ 潘啟源以前主要打籃球和游水，一次受傷的經歷，令他16歲時改玩劍擊。（黃建輝攝）

16歲學劍靠勤奮成青年代表

現年26歲的潘Sir十年前才開始接觸劍擊，與江旻憓同樣跟啟蒙教練陳偉勁學習重劍，潘Sir靠後天努力追趕進度，很快便成為香港青年重劍代表隊成員，曾奪得香港劍擊錦標賽男子重劍團體季軍、香港青少年劍擊錦標賽個人季軍及香港大專劍擊賽團體亞軍等獎項。

▲ 江旻憓與啟蒙教練陳偉勁。（IG圖片）

後來潘Sir因傷退役，獲陳偉勁教練邀請到劍樂會任教幼兒班和青少年班，現時已有百多名學生。其中年僅5歲的女學生殷賞和14歲男生馬俊傑（馬仔）是潘Sir的得意門生，潘Sir讚揚兩位學生刻苦耐勞，學習一年已有能力出去比賽。

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教導幼兒以協調性及體能為主

幼兒一般先玩輕身的膠劍，但殷賞已有能力拿起花劍。潘Sir稱，劍擊講求身體的協調性，並需有一定力量才能拿劍及執行一些動作，故教導幼兒主要以協調性及體能為主。潘Sir讚揚殷賞手腳協調性及專注力高，處事比同齡成熟、獨立，不易放棄。

有次她出去比賽打到八強，她在賽場上叉腰望著我，說很累不想再打，當時她領先7比3，我叫她一定要堅持下去，她都好好，繼續俾心機打多3分；去到決賽前夕，她又說很累不想打了。她之前一直只取銀牌，我問她想取金牌嗎？她說想試下，結果她真的堅持下去，取得金牌。

▲ 殷賞學劍一年已在多個分齡比賽奪得獎項。（黃建輝攝）

5歲女學劍一年多次奪獎

短短一年，5歲的殷賞已贏取多個劍擊獎項，包括香港劍擊學院2021年第二季劍擊賽女子U5個人冠軍、2021年劍擊全方位分齡賽U5女子花劍亞軍，以及劍擊聯盟復活節挑戰賽個人花劍亞軍等，相當有潛質。

殷賞媽媽指女兒性格好動，專注力較佳，認為劍擊運動頗適合她，想不到真的燃點了女兒的興趣。就讀St. Catherine's國際英文幼稚園的殷賞現時功課不多，且劍擊幼兒班的學習時數不長，只報讀了一節1小時的小組課，以及1節半小時的教練指導課，分開2天進行，未佔用太多時間，故暫時沒有壓力。

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媽媽指殷賞自學習劍擊後，性格變得較冷靜，且學懂怎樣面對輸贏，她感謝潘Sir的指導，除了技術外，還強調人生價值觀和態度，使孩子的身心得以健康成長。殷賞笑言會以張家朗哥哥及江旻憓大師姐做目標，「我希望將來取得奧運金牌！劍擊好好玩，因為可以有分，又可以學識多一點。」

▲ 馬俊傑和殷賞都是教練的得意門生。（黃建輝攝）

青少年起步主攻重劍

至於青少年才起步的學生，在學習上不會太輸蝕，江旻憓也是從11歲開始學重劍。去年13歲才開始學劍的馬仔，在潘Sir提議下主攻重劍，因練重劍的人數較少，較容易令馬仔有所突破及有成績。而馬仔的理解能力高，學劍約3個月已開始明白戰術運用，甚至如何運用速度與力量。

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馬仔表示，自去年疫情停課才試玩劍擊，他一試愛上，現時已開始出戰香港分齡賽事。他覺得打比賽好刺激，還有對抗性，希望將來以張家朗為目標，「有機會我都想嘗試踏上奧運舞台」。他觀看張家朗的奧運比賽時學習到冷靜與堅毅，「有一場對手差一分勝出，但他頂著壓力，令賽果逆轉。」

▲ 馬俊傑多謝媽媽支持他發展運動。（黃建輝攝）

媽媽欣賞兒子能承受痛楚

媽媽馬太十分支持兒子打劍擊，尤其見到兒子即使有傷痛，仍堅持去做這件事，「我都要讚他叻仔，劍擊不時會刺到身體有傷痛，但他仍堅持下去，我覺得好值得。」

不少家長認為發展運動未必有出路，馬太則認為運動能幫助小朋友的頭腦、身體及體能發展，最重要是小朋友能發展自己興趣，過一個開心的童年。

小朋友長大後有自己的世界，我和丈夫都堅信一件事，就是讀書不是唯一的出路，體育都有出路及發展。

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記者︰林綺玲