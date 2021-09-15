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【疫苗接種】科學委員會建議12至17歲青少年只需打一針復必泰疫苗

社會 19:36 2021/09/15

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疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆。(梁偉榮攝)

衞生署衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會今日（15日）舉行聯席會議，衞生防護中心總監林文健醫生、兩個科學委員會主席劉宇隆和許樹昌於會議後會見傳媒。劉宇隆表示，科學委員會建議政府，青少年組群只需打一針復必泰疫苗。

劉宇隆稱，檢視海外及本地數據，確認心肌炎和心包炎為復必泰疫苗副作用之一，平衡疫苗好處和風險後，將建議12至17歲只打一針復必泰。他指，本港青少年出現心肌炎和心包炎的風險與海外相約，錄得37宗青少年接種後出現心肌炎或心包炎個案，其中30宗在第二針後出現，主要集中男性青少年身上，故建議打1針減低風險。

劉宇隆承認，僅1劑疫苗的保護力當然不及2劑疫苗，但以本港目前的疫情控制而言，1劑的保護力在本港「夠用」。

至於科興疫苗，劉宇隆指，委員會審視科興提交的數據後，認為造成不良事故的風險與成年人沒有太大分別，會要求政府取得更多數據，向青少年提供多一個選擇。劉宇隆稱，有近3至4成家長及學生想接種科興疫苗，希望建議下調能夠針對這一部份的受眾。

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記者：蘇文軒

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