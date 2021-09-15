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【詐騙判囚】涉偷學校逾370萬元　前教師認罪判囚46個月 

社會 19:06 2021/09/15

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前教師涉騙學校530萬，今於區域法院被判監46個月。資料圖片

梁式芝書院前教師在4年間，開設了4間工程公司，當中兩間與學校一直聘任的工程公司同名，再成功於該校翻新設施項目中中標獲判工程，另外藉詞為校方轉交工程款項予其他公司，而私呑逾370多萬元，詐騙學校共涉530萬元。前教師今（15日）於區域法院承認盜竊及使用虛假文書副本等共18項罪，被判囚46個月。被告求情指因嗜賭及債台高築才犯案，法官斥被告利用職權及校方信任屢次犯案。

案情指，被告蔣怡興（38歲）案發時為梁式芝書院教師，亦屬改善校內設施委員會的成員，負責邀請承辦商投標。2016年梁式芝書院將窗戶維修工程判予偉記水電工程，被告主動要求代為交支票予該公司，惟最後入帳予由他獨自經營及同名的偉記水電工程，涉款約11.7萬元。另外被告在兩個強制驗樓計劃下的項目，偷竊共逾365萬元。

同年被告向一傢俬公司遞交偽造文件，誘使該公司相信獲校方聘任，以供應及安裝56套辦公桌，總值約29萬元。

另外，被告獨自經營的4間工程公司，分別在學校翻新教堂、供應及安裝鋁板、窗簾等的多個工程中，最終獲校方聘任。另該些公司在學校其他工程中亦有投標，但未有獲聘任。

法官判刑時指，被告利用職權及校方信任屢次犯案，被告不善理財及兒女有缺陷，並非犯案藉口，被告以債抵債，始終會東窗事發。法官又指被告開設與真工程公司相似名稱的公司，明顯是為詐騙，瞞天過海，另被搜出兩個偽造學校及公司的印章。

法官考慮過案情及求情因素，判處被告入獄49個月，但法官指被告執教15年，雖為雙面人，債台高築，心術不正，惟相信他會兌現承諾戒賭、貢獻社會及關愛兒女，遂減刑3個月，判監共46個月。

辯方求情指被告不能量入為出，而且嗜賭及借高利貸，因面子問題而久久未有申請破產，另欠涉案受害人約300萬元。辯方指他與前妻育有一對子女，但他們分別被診斷輕度智障及先天殘障。辯方續指被告執教15年，沒有誤人子弟，被捕前月入約5萬元。被告認罪以表示歉意，承認違反誠信及當教師的初衷。

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記者：陳卓欣

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