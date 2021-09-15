【食物安全】將軍澳百佳鯇魚樣本驗出孔雀石綠　食安中心正跟進

▲ 將軍澳百佳鯇魚樣本驗出孔雀石綠，食安中心正跟進。（資料圖片）

食安中心今日（15日）公布，一個鯇魚樣本驗出孔雀石綠，中心正跟進事件。



食安中心透過恆常食物監測計劃，從將軍澳TKO Gateway百佳抽取上述鯇魚樣本作檢測。結果顯示，樣本含孔雀石綠，含量為10億分之0.7。中心發言人表示，中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其停售有關產品。中心亦正追查有關產品的來源和分銷情況。如有足夠證據，中心會提出檢控。

孔雀石綠是工業染料，被使用作治理魚類疾病。目前，很多國家已禁止在食用動物中使用孔雀石綠。根據《食物內有害物質規例》（第132AF章），所有在本港出售的食物均不能含有孔雀石綠。違例者會被檢控，一經定罪，可處罰款5萬元及監禁6個月。

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責任編輯：李榮忠