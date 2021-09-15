  • 31°C
香港時間 : 2021915日 (週三) 20:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食物安全】將軍澳百佳鯇魚樣本驗出孔雀石綠　食安中心正跟進

社會 19:12 2021/09/15

分享：

熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

將軍澳百佳鯇魚樣本驗出孔雀石綠，食安中心正跟進。（資料圖片）

食安中心今日（15日）公布，一個鯇魚樣本驗出孔雀石綠，中心正跟進事件。
     
食安中心透過恆常食物監測計劃，從將軍澳TKO Gateway百佳抽取上述鯇魚樣本作檢測。結果顯示，樣本含孔雀石綠，含量為10億分之0.7。中心發言人表示，中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其停售有關產品。中心亦正追查有關產品的來源和分銷情況。如有足夠證據，中心會提出檢控。

孔雀石綠是工業染料，被使用作治理魚類疾病。目前，很多國家已禁止在食用動物中使用孔雀石綠。根據《食物內有害物質規例》（第132AF章），所有在本港出售的食物均不能含有孔雀石綠。違例者會被檢控，一經定罪，可處罰款5萬元及監禁6個月。

更多《健康台》最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

相關文章

【食得安心】食安中心檢測162個月餅樣本全部合格　提醒市民注意5大事項
16:02 2021/09/13
【食得安心】食安中心檢測162個月餅樣本全部合格　提醒市民注意5大事項
【食物安全】跑馬地景光街地舖新鮮豬肉含禁用二氧化硫　食安中心：食後或氣喘頭痛噁心
19:15 2021/09/13
【食物安全】跑馬地景光街地舖新鮮豬肉含禁用二氧化硫　食安中心：食後或氣喘頭痛噁心
【食物安全】印度30個地區爆發禽流感　食安中心暫停進口該區禽肉及禽類產品
18:04 2021/09/14
【食物安全】印度30個地區爆發禽流感　食安中心暫停進口該區禽肉及禽類產品
【食物安全】安記海味一款竹笙含二氧化硫未有列明　過敏人士或會出現頭痛噁心
19:19 2021/09/14
【食物安全】安記海味一款竹笙含二氧化硫未有列明　過敏人士或會出現頭痛噁心

你可能感興趣

【食得安心】食安中心檢測162個月餅樣本全部合格　提醒市民注意5大事項
16:02 2021/09/13
【食得安心】食安中心檢測162個月餅樣本全部合格　提醒市民注意5大事項
【食物安全】跑馬地景光街地舖新鮮豬肉含禁用二氧化硫　食安中心：食後或氣喘頭痛噁心
19:15 2021/09/13
【食物安全】跑馬地景光街地舖新鮮豬肉含禁用二氧化硫　食安中心：食後或氣喘頭痛噁心
【食物安全】印度30個地區爆發禽流感　食安中心暫停進口該區禽肉及禽類產品
18:04 2021/09/14
【食物安全】印度30個地區爆發禽流感　食安中心暫停進口該區禽肉及禽類產品
產品 食安中心 香港 將軍澳

最高瀏覽

【基層悲歌】女童成績好獲獎勵一塊午餐肉興奮不已 港媽為家貧落淚：平日偶爾只能食半塊
19:11 2021/09/10
【基層悲歌】女童成績好獲獎勵一塊午餐肉興奮不已 港媽為家貧落淚：平日偶爾只能食半塊
【姜濤跌倒】花姐交代姜濤身體最新情況　3個原因令其不適跌倒
12:59 2021/09/14
【姜濤跌倒】花姐交代姜濤身體最新情況　3個原因令其不適跌倒
【癌症警號】30多歲港媽哺乳發現胸有硬塊　誤當塞奶延醫半年確診晚期乳癌
11:57 2021/09/07
【癌症警號】30多歲港媽哺乳發現胸有硬塊　誤當塞奶延醫半年確診晚期乳癌