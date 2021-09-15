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【土地房屋】許正宇：「明日大嶼」項目會考慮多種融資方案

政治 19:43 2021/09/15

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財庫局局長許正宇。（馮漢柱攝）


港府力推的「明日大嶼」項目造價逾6000億元，財經事務及庫務局局長許正宇回應指，會持開放態度考慮不同財務安排，包括成立特定目的公司（special purpose vehicle），透露可能採取多種融資方案。發展局表示，政府目標在明年內就填海範圍、土地用途及融資方案提出初步方案。

今日立法會大會上，新民黨主席葉劉淑儀透過黨友容海恩提問，詢問政府推展「明日大嶼」項目時，會否考慮以公私合營模式成立特定目的公司，以便從資本市場及社會集資，以減輕公共財政負擔。許正宇回應時，沒有明言拒絕這個方案，稱會詳細考慮整個項目各個環節的特點、經濟價值、商業可行性、日後政府會否參與營運、造價等因素，從而為項目制訂適合的融資方案。

許正宇形容，發展「明日大嶼」會採用「雞尾酒綜合療法」，包括成立公私合營公司、發債等，指政府一直鼓勵私營機構提供公共服務，利用其靈活彈性和具效率的特點，提高生產力和鼓勵創新，但在監管方面要想清楚，且要配合項目本身的性質才能下決定。

自由黨黨魁鍾國斌指，移民潮未完，政府又鼓勵港人到大灣區居住，關注政府在規劃新填海計劃時，有無評估未來人口結構，他認為，人口數量或影響對未來土地的需求。

許正宇稱，「必須對香港要有信心」，認為土地亦是社會資產一部分，為香港未來發展提供基礎一定是好事，又指現時香港縱使面臨挑戰，但經濟數據總體上還是正面的。發展局副局長廖振新認為，現時的人口狀況屬「短期波動」，須再看長期趨勢，可能到某個時間會出現人口淨移入。

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責任編輯：林曉君

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