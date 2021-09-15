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【疫苗接種】許樹昌：暫無急切需要打第3針　如明年有目標開關前2個月打第3針較好

社會 20:01 2021/09/15

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熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌教授。(梁偉榮攝)

衞生署衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會今日（15日）舉行聯席會議，衞生防護中心總監林文健醫生、兩個科學委員會主席劉宇隆教授和許樹昌教授於會議後見傳媒。

許樹昌表示，審視2劑疫苗數據，抗體水平會隨時間下跌，但仍有效防重症及死亡風險，未來或需要接種第3針，接種時間要再研究，惟現時本港問題仍然是接種率偏低，特別是院舍長者，他呼籲相關群組盡快接種。

但他提到，現階段「清零目標」下，加上明年陸續會有針對變異病毒的第2代疫苗面世，本港無急切需要展開新冠疫苗第三劑接種，要視乎數據、本港防疫政策再作決定。他舉例指，如知道明年有目標開關，之前2個月打第3針比較好。

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記者：蘇文軒

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