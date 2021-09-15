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【3字頭筍盤】紅磡曼翹遭銀行拒批即供樓花按揭　消委會籲謹慎部署置業

社會 20:04 2021/09/15

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綠色大廈是曼翹，預計明年落成。（資料圖片）

紅磡馬頭圍道新盤曼翹近日成為話題，186呎開放式單位入場價僅332萬元起，市區新樓呎價僅1.78萬元起跳。不過有消息傳出，中銀、滙豐等銀行已表明，拒為曼翹提供即供樓花按揭，買家或只能以建期付款形式承造按揭。消委會今日（15日）稱，部署置業及選擇按揭計劃時，買家要及早了解。

即睇曼翹示範單位

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曼翹的發展商是桂洪集團，屬於小型發展商。項目於周六（18日）正式發售，首張價單的50伙單位售價，實用面積186至334平方呎，折實由331.8萬元至528.2萬元，折實呎價1.72萬至2.21萬元。不過地產代理消息稱，中銀、滙豐等銀行表明拒為項目提供即供樓花按揭，準買家可揀建期付款。據悉銀行對於小型發展商的樓花按揭，一般採取保守態度。

資料顯示，項目建期付款及即供付款，樓價優惠相距2%，項目樓花期約1年。建期付款下，即是準買家於收樓前，才付清樓價尾數；而樓花按揭就是簽訂買賣合約後，準買家就要隨即供款，但多數發展商會向買家提供額外折扣。

消委會於今日推出的《選擇》月刊，提到部署置業及選擇按揭計劃的小貼士。消委會建議買家及早了解購買物業及申請按揭的程序、所需時間、文件等，加深市場上的按揭產品，及相關申請資格的認識。他們又建議買家要分析2至3間銀行的按揭計劃，比較當中按揭利率、現金回贈優惠、保費折扣等項目，買家再作選擇。

消委會又認為，買家選擇按揭計劃時，要仔細計算自己負擔能力，除了首期及每月供款外，也要計劃其他開支及費用。若選擇不設利率上限的「Ｈ按」，就要留意拆息大幅上升時，按揭利率與每月供款額大幅上升的風險。

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記者：吳卓峰

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