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【學生流失】教育局今點算實際在學人數　跨境生在家學習亦計算在內

社會 20:09 2021/09/15

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教育局今日（15日）點算中小學的實際在學人數。（資料圖片）

移民潮及跨境生復課無期等因素夾擊，新學年學界現縮班危機。教育局今日（15日）透過電子系統及到校實地進行俗稱「數人頭」的點算實際在學學生人數，暫未對外公布結果。

教育局回覆表示，考慮到跨境學生有可能因疫情緣故暫時未能回到本港上課，因此，只要他們有參與網上學習或其他在家學習模式，在點算日當天仍視為實際在學學生。

局方表示，與往年一樣，在點算實際在學學生人數當天（本年為9月15日）透過電子系統收集學生資料，同時亦會到個別學校進行實地點算，約佔全部公營學校的15至25%，以核實學校提交的在學人數，惟資料收集後仍需時整理，局方將於本月底向相關學校發出修訂核准班級結構的信件。

移民潮對學界影響愈見顯著，據月初發布的《小學概覽》顯示，新學年全港有數十間小學小一縮班，黃大仙區情況較嚴重，詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：馮琪雅

教育局 移民 疫情 學校 小學

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