【新冠疫苗】科學委員會要求港府向科興索更多數據　以支持下調接種年齡至12歲

▲ 衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會今舉行聯席會議。（梁偉榮攝）

衞生署衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會今日（15日）舉行聯席會議，衞生防護中心總監林文健醫生、兩個科學委員會主席劉宇隆和許樹昌於會議後會見傳媒。

委員會會上檢視青少年是否可接種科興疫苗，劉宇隆指，委員會審視科興提交的數據後，認為造成不良事故的風險與成年人沒有太大分別，會要求政府取得更多數據，向青少年提供多一個選擇。

不過他補充，本港青年是否可接種科興仍需時完成程序，但認為今日下調至12歲已足夠解決困局，有近3至4成家長及學生想接種科興疫苗，希望建議下調能夠針對這一部份的受眾。

劉指，希望第一步先下調至12歲，而未來是否再進一步下調至6歲或3歲，科興將於11月展開6個月至17歲兒童青少年第三期臨床數據，認為香港分兩步走，待下調至12至17歲時後、及全面復課後，屆時再商討。

衞生防護中心總監林文健補充，將建議港府再向科興再取數據，以支持將科興下調至12至17歲。

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責任編輯：陳正怡