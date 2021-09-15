【大灣區】林鄭稱為港青提供無限契機　在前海有更廣闊發展空間

▲ 行政長官林鄭月娥。（政府新聞處）

特首林鄭月娥稱，粵港澳大灣區建設是國家改革開放下的重大發展戰略，並為有意創業的青年人帶來無限的契機，更形容大灣區機遇處處，能為香港青年人提供了非常重要的發展腹地。

林鄭月娥今日出席第二屆粵港澳大灣區傑出青年企業家評選頒獎典禮。她指，中央上星期公布的《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，將前海合作區的面積大幅擴展，並強調推動前海高水平對外開放及現代服務業創新發展，加快在前海建立與香港聯通、國際接軌的現代服務業體制，未來香港的青年人，不論是專業人士或是希望創業的人士，在前海都會有更廣闊的發展空間。

她續指，為協助香港青年抓緊大灣區的發展機遇，港府先後推出了「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」、「粵港澳大灣區創新創業基地體驗資助計劃」和「大灣區青年就業計劃」，又指香港一定會用好、用足中央的支持，充分發揮「一國兩制」的優勢，以大灣區發展為切入點，融入國家發展大局。

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責任編輯：陳葆琳