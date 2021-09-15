【同樂運動會】考慮新冠肺炎疫情持續　同樂運動會延至2023年11月舉行　

▲ 本港原訂於明年11月舉辦同樂運動會，主辦機構今（15日）宣布延至2023年11月舉行。（網上截圖）

「同樂運動會」籌委會今天（15日）宣佈，原定於2022年11月舉行的同樂運動會，將會延至2023年11月舉行。同樂運動會是在 The Federation of Gay Games（FGG）許可下得以舉行的，因此籌委會將在與其商討後儘快公佈在2023年舉行同樂運動會的確實日期。

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同樂運動會聯席主席Dennis Philipse形容，這個決定對於籌辦一場成功的運動會極其重要，指新冠肺炎的變種情況仍然變幻莫測，各地紛紛採取相應的旅遊限制，令海外參加者難以安排來港。他表示，目前世界各地包括大量亞洲地區仍在奮力抗疫，加上疫苗尚未普及至全球，我們認為將同樂運動會延至2023年11月舉行，更能讓我們為香港和亞洲廣大社群實現承諾，燃點多元共融的希望之火。

就有建制派立法會議員過去曾批評，同性婚姻合法化是「有失體面」，形容同樂運動會所帶來的經濟收益是「污糟錢」。Dennis Philipse批評，有少數立法會議員試圖將同樂運動會政治化，令媒體失焦，忽略同樂運動會提倡全民參與和「在多元中團結」精神的真正使命。

他表示，直言不諱反共融的聲音雖屬少數，但足以激發我們300位義工的決心，並得到廣大市民、商界、甚至其他議員的大力支持；又表示行政長官對同樂運動會的精神推廣包容及多元社會亦持正面態度。立法會於6月首次就同樂運動會進行辯論，自該月起，大量潛在的企業贊助商和私人場地合作夥伴接洽他們，實在令人欣慰。

FGG的聯席會長 Sean Fitzgerald就延期決定發表意見：「FGG支持香港籌委會延期舉行同樂運動會的決定，並將積極與同樂運動會和FGG的成員組織繼續合作，確保我們可於2023年11月舉行實踐『參與、共融及突破自我』原則的同樂運動會，儘可能讓最多的人從亞洲和世界各地前來參加。」

香港立法會議員暨新民黨主席葉劉淑儀女士表示：「同樂運動會能夠展現香港為具前膽性的城市及國際大都會，絕對不宜低估其重要性。再者，原定計劃預計能夠吸引12,000名參加者和75,000名觀眾投入其中，並為本港帶來接近十億港元的經濟效益，將能大大振興過去兩年受疫情重挫的旅遊業和航空業。我全力支持同樂運動會延至2023年舉行，讓籌委會有更多時間和資源預備一場成功的運動會，同時鼓勵更多大型體育盛事選址於我們這個頂尖城市舉行。」

香港蘭桂坊集團主席盛智文表示：「疫情期間，大型體育活動需要延期舉行亦無可厚非。然而，全球觀眾依然無比欣賞東京奧運會和殘奧會。因此，我深信2023年的同樂運動會亦會如此受歡迎，讓大家在安全的環境下更加投入其中。」

海洋公園公司董事局主席、同樂運動會顧問委員會成員劉鳴煒先生表示：「由於疫情尚未過去，延遲舉行同樂運動會實是持重且有需要的決定。我期待看到同樂運動會在2023年舉行，同時籌委會將在這期間繼續與社區保持緊密互動合作。」



香港體育學院院長及同樂運動會顧問委員會成員李翠莎博士表示：「同樂運動會延至2023年11月舉行，可讓這場歡迎全民參與的體育盛會，在不受疫情影響下成功舉行。我對努力不懈的籌委會充滿信心，他們定會為參加者和觀眾帶來歡樂十足、精彩萬分的體育賽事！與此同時，我們希望各位繼續鍛煉、積極備戰。」

同樂運動會的聯席主席林敏蕙指出：「共融、團結、社群和韌力是同樂運動會宗旨的基石，引導我們作出今天所宣佈的重大決定。1982年創立同樂運動會的Dr. Tom Waddell曾說，同樂運動會超越了年齡主義、性別主義、種族主義，更重要是超越了民族主義等的傳統限制，人人都憧憬一個沒有政治意識形態競爭、沒有國界、沒有部落主義的世界。當我們逐步走向一個被恐懼、未知數和偏見衝擊的世界，2023年的同樂運動會將會顯得更具意義。」

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責任編輯：曾卓鋒