  • 30°C
香港時間 : 2021915日 (週三) 22:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強制檢測】11個地點須強檢　麥花臣場館上榜

社會 20:58 2021/09/15

分享：

熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

11個地點須強檢，麥花臣場館上榜。（資料圖片）

政府今日（15日）就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處11個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測，涉及L452R變異病毒株患者曾到訪5個處所，以及爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的6間學校。

屬再次檢測的指明地方

任何於指定時間身處以下地方的市民，需於9月17日或之前接受檢測，受檢人士若在9月13日至9月15日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

  • 香港九龍旺角通菜街104-106號地下點點心（8月28日下午6時至下午11時期間曾身處該處所）
  • 香港九龍旺角奶路臣街38號1樓麥花臣場館（8月28日下午5時至下午7時期間曾身處該處所）
  • 香港新界沙田新城市廣場第一期1樓129號鋪 Simplylife（8月28日下午1時至下午6時期間曾身處該處所）
  • 香港中環德己立街24號 The Coffee Academics（8月28日上午11時至下午2時期間曾身處該處所）
  • 香港中環雲咸街1-3號南華大廈地下中國銀行（香港）（8月28日上午11時至中午12時期間曾身處該處所）

幼兒園

任何在9月2日至9月15日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士，須於9月17日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於9月18日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在9月13日至15日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

  • 香港新界元朗天水圍天麗苑 A 座地下 KG01 號英揚樂兒中英文幼稚園
  • 香港九龍觀塘瑞和街71號4樓聖公會聖巴拿巴堂學前兒童課餘託管中心
  • 香港九龍觀塘瑞和街71號地下至3樓聖公會聖巴拿巴堂幼稚園
  • 香港新界葵涌葵涌邨葵涌商場3樓平台4號單位中華基督教會全完幼稚園
  • 香港九龍紅磡愛景街8號海濱南岸1樓國際英文幼兒園（紅磡校舍）
  • 香港灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心一樓香港基督教服務處摩理臣山兒童發展中心

更多《健康台》最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

相關文章

【新冠疫苗】截至9月超過88%死亡個案為65歲或以上的長者　林文健昐市民趁本地清零盡快接種疫苗
今日 19:30
【新冠疫苗】截至9月超過88%死亡個案為65歲或以上的長者　林文健昐市民趁本地清零盡快接種疫苗
【同樂運動會】考慮新冠肺炎疫情持續　同樂運動會延至2023年11月舉行　
今日 20:33
【同樂運動會】考慮新冠肺炎疫情持續　同樂運動會延至2023年11月舉行　
【新冠疫苗】科學委員會要求港府向科興索更多數據　以支持下調接種年齡至12歲
今日 20:24
【新冠疫苗】科學委員會要求港府向科興索更多數據　以支持下調接種年齡至12歲
【學生流失】教育局今點算實際在學人數　跨境生在家學習亦計算在內
今日 20:09
【學生流失】教育局今點算實際在學人數　跨境生在家學習亦計算在內
【疫苗接種】科學委員會建議12至17歲青少年只需打一針復必泰疫苗
今日 19:36
【疫苗接種】科學委員會建議12至17歲青少年只需打一針復必泰疫苗

你可能感興趣

【新冠疫苗】截至9月超過88%死亡個案為65歲或以上的長者　林文健昐市民趁本地清零盡快接種疫苗
今日 19:30
【新冠疫苗】截至9月超過88%死亡個案為65歲或以上的長者　林文健昐市民趁本地清零盡快接種疫苗
【同樂運動會】考慮新冠肺炎疫情持續　同樂運動會延至2023年11月舉行　
今日 20:33
【同樂運動會】考慮新冠肺炎疫情持續　同樂運動會延至2023年11月舉行　
【新冠疫苗】科學委員會要求港府向科興索更多數據　以支持下調接種年齡至12歲
今日 20:24
【新冠疫苗】科學委員會要求港府向科興索更多數據　以支持下調接種年齡至12歲
疫情 幼兒園 新冠肺炎疫情 疫苗 新冠肺炎 香港 衞生防護中心

最高瀏覽

【基層悲歌】女童成績好獲獎勵一塊午餐肉興奮不已 港媽為家貧落淚：平日偶爾只能食半塊
19:11 2021/09/10
【基層悲歌】女童成績好獲獎勵一塊午餐肉興奮不已 港媽為家貧落淚：平日偶爾只能食半塊
【癌症警號】30多歲港媽哺乳發現胸有硬塊　誤當塞奶延醫半年確診晚期乳癌
11:57 2021/09/07
【癌症警號】30多歲港媽哺乳發現胸有硬塊　誤當塞奶延醫半年確診晚期乳癌
【公屋凶宅】逾千伙凶宅周五起揀樓　8伙涉兇殺案可免租最多1年
今日 12:44
【公屋凶宅】逾千伙凶宅周五起揀樓　8伙涉兇殺案可免租最多1年