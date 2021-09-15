【強制檢測】11個地點須強檢　麥花臣場館上榜

▲ 11個地點須強檢，麥花臣場館上榜。（資料圖片）

政府今日（15日）就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處11個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測，涉及L452R變異病毒株患者曾到訪5個處所，以及爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的6間學校。

屬再次檢測的指明地方

任何於指定時間身處以下地方的市民，需於9月17日或之前接受檢測，受檢人士若在9月13日至9月15日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

香港九龍旺角通菜街104-106號地下點點心（8月28日下午6時至下午11時期間曾身處該處所）

香港九龍旺角奶路臣街38號1樓麥花臣場館（8月28日下午5時至下午7時期間曾身處該處所）

香港新界沙田新城市廣場第一期1樓129號鋪 Simplylife（8月28日下午1時至下午6時期間曾身處該處所）

香港中環德己立街24號 The Coffee Academics（8月28日上午11時至下午2時期間曾身處該處所）

香港中環雲咸街1-3號南華大廈地下中國銀行（香港）（8月28日上午11時至中午12時期間曾身處該處所）

幼兒園

任何在9月2日至9月15日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士，須於9月17日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於9月18日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在9月13日至15日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

香港新界元朗天水圍天麗苑 A 座地下 KG01 號英揚樂兒中英文幼稚園

香港九龍觀塘瑞和街71號4樓聖公會聖巴拿巴堂學前兒童課餘託管中心

香港九龍觀塘瑞和街71號地下至3樓聖公會聖巴拿巴堂幼稚園

香港新界葵涌葵涌邨葵涌商場3樓平台4號單位中華基督教會全完幼稚園

香港九龍紅磡愛景街8號海濱南岸1樓國際英文幼兒園（紅磡校舍）

香港灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心一樓香港基督教服務處摩理臣山兒童發展中心

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責任編輯：李榮忠