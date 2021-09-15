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【非法勞工】入境處上環展開反非法勞工行動　拘5人包括1名僱主

社會 21:04 2021/09/15

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入境處今日（15日）在上環展開反非法勞工行動。（資料圖片）

入境處今日（15日）在上環展開反非法勞工行動，行動中，共拘捕4名懷疑非法勞工及一名涉嫌聘用非法勞工的僱主。

於行動中，入境處特遣隊人員搜查了一棟住宅大廈，共拘捕四名懷疑非法勞工及一名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為1男3女，年齡介乎30至44歲。當中一名女子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為一名女子，年齡為53歲。

入境處發言人說：「任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款五萬元及監禁兩年。協助及教唆者同罪。」

發言人警告：「根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁三年。」

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責任編輯：曾卓鋒

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