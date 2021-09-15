【施政報告】梁美芬建議改變政府官僚文化　倡設立文化局團結社會

▲ 梁美芬建議安排公務員到「一帶一路」國家交流，以及到內地貧窮鄉鎮深入考察。（胡偉明攝）

新一份施政報告將於10月6日發表，經民聯立法會議員梁美芬任召集人的「凝聚民心」，向政府提出多項建議，包括要求改變政府和公務員的官僚文化，並倡議重組政府架構等。

梁美芬表示，政府要從公務員系統改變內部文化，認為公務員需要有國際和國家視野，倡安排公務員到「一帶一路」國家交流，以及到內地貧窮鄉鎮深入考察，形容有關經驗將有助他們日後制訂政策，協助本港基層家庭脫貧。

她又建議，未來所有加入政府的高官和公務員，均需到公務員學院受訓，以助他們更了解政府架構運作，同時培訓他們的傳媒和政治觸覺。

對於政府架構重組方面，「凝聚民心」建議成立文化局，專注統籌文化、體育和藝術等政策，認為文化既是有價值的軟實力，同時可團結市民和社會；又建議將運房局拆局，以解決政府內部要跨部門協調土地房屋問題。

此外，「凝聚民心」建議加強中華文化教育、國民教育，以及做好法治普及教育，並倡設立「復和公署」和「復和專員」，同時在中小學實行「一校一調解員」，協助修補社會撕裂。

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記者：胡偉明