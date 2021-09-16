【THE大學排名】臨床與健康全球大學排名　港大首打入頭20位中大跌出頭50位

▲ 《泰晤士高等教育》公布臨床與健康學科範疇全球大學排名，港大全球排名上升8位排20位，更是首次打入全球頭20位（）

英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，簡稱THE）今日（16日）公布最新全球大學學科排名，本港6間大學上榜。其中在臨床與健康範疇，港大今年全球排名上升8位至20位，首次打入全球前20名；中大則下跌3名，跌出全球頭50名。

【THE大學排名】港大排第30位創新高 理大急升38位打入百大。詳情即看：【下一頁】

【大學排名】本港3間大學入亞洲十大 港大續排第4科大微跌3位。詳情即看：【下一頁】

《泰晤士高等教育》今日公布臨床與健康、生命科學、物理科學及心理學4個學科範疇，按教學、研究、論文引用及國際化程度等5大範疇共13項指標評分，並因應各科性質調節所佔比重。本港有6間大學上榜，除了港大所有排名有所上升外，其餘4校在多個學科範疇排名均下跌。

臨床與健康範疇主面，港大全球排名上升8位排20位，更是首次打入全球頭20位；中大排名跌3名至52位，跌出全球頭50位；理大排名非去年排201-250位上升至151-175位，浸大則排301-400位，與去年不變。

生命科學範疇主面，港大排名升6位至42位；城大去年不在排名，今年最新排名為126-150位；科大排名下跌35位，現排126-150位；中大排名由去年101-125位下跌至151-175位；浸大排外則由去年301-400位下跌至401-500位。

物理科學範疇主面，多間大學排名均有所上升。港大排名升1位至53位：科大排名升6位至58位；中大排名78位，升4位；城大排101-125位，與去年排名不變；理大排名由去年151-175位升至101-125位；浸大則為所有大學中唯一一間排名有所下跌，由去年排201-250位跌至251-300位。

心理學範疇主面，港大全球排名53位，升3位；中大排名跌17位至88位。

世界大學學科2022年部分排名：

學科範疇 大學及最新排名（排名按年變化） 臨床與健康 港大：20（+8）、中大：52（-3）、理大：151-175（去年排名201-250）、浸大：301-400（不變） 生命科學 港大：42（+6）、城大：126-150（去年不在排名）、科大：126-150（-35）、中大：151-175（去年排名101-125）、浸大：401-500（去年排名：301-400） 物理科學 港大：53（+1）、科大：58（+6）、中大：78（+4）、城大：101-125（不變）、理大：101-125（去年排名151-175）、浸大：251-300（去年排名201-250） 心理學 港大：53（+3）、中大：88（-17）

《健康台》最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：曾卓鋒