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唐英年落區探基層　稱選委有責任「急市民所急」

政治 22:43 2021/09/15

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吳太輕撫唐英年面頰。（梁偉榮攝）

全國政協常委唐英年今日下午前往土瓜灣和梨木樹邨，探訪中小企業和公屋家庭。他稱，自己落區是關心疫情下香港的經濟發展，與選委會選舉無關。

唐英年表示，今次探訪了一個土瓜灣從事鋁業的小商戶。他引述商戶指，現時兩地往來受阻，他難以控制鋁的品質。唐英年指，相信通關為絕大多數市民的渴求，對商戶的需要絕對可以理解。

另外，他又到訪及荃灣梨木樹邨一個公屋家庭。唐英年透露，一名年屆76歲的婆婆，跳繩比他更厲害，稱「分分鐘個婆婆跳繩仲叻過我添」，認為他們在香港生活「過得相當唔錯」。

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唐英年稱，之前仍是港府官員時，亦探訪過不少基層家庭，惟離開政府以後就較少機會探訪基層市民。身兼選委會第五界別的當然委員的他指，完善選舉制度後選委獲更多賦權，責任亦更重，每位選委都有責任了解市民生活及需要，才可「急市民所急」，關心市民。

特首林鄭月娥早前表示，有意提出政策局重組，包括成立文化旅遊局。唐英年表示同意林鄭的方向，認為香港成為「中外文化藝術交流中心」的硬件齊全，同時有軟件配合。至於其他政策局，唐英年則認為政府應該成立規劃地政房屋局，將所有與房屋有關的政策局全部歸納在一起。他認為，港府若要長治久安及行穩致遠，應該要有更加長遠規劃的思路，並在深層次矛盾，如房屋、醫療及社福等範疇有更長遠規劃。

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撰文 : 傅流螢

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