【新冠肺炎】印尼貨船船長涉嫌提供虛假資料　明日觀塘法院提堂

▲ 印尼貨船船長涉嫌提供虛假資料，明日觀塘法院提堂。（黃傑偉攝）

衞生署公佈8月27日新增17宗確診個案，其中15宗個案涉及一艘於8月24日由印尼抵達香港水域的貨船（Thor Monadic），全部帶有L452R變種病毒。詳情即看【下一頁】

警方於8月28日接獲衞生署個案轉介，指一艘於8月24日由印尼抵港的貨船（Thor Monadic）船長涉嫌於向衞生署申請自由無疫通行證時提供虛假資料。警方聯同衞生署人員於登上該貨船進行搜證及檢取相關證物，同時亦向船長錄取警誡口供及對船員進行調查，稍後將向有人懷疑作出虛假陳述及違反《預防及控制疾病規例》（第599A章）向律政司索取法律意見。詳情即看【下一頁】

泰籍船長明日（15日）觀塘法院提堂、涉事船長晚上約９時許由水警押往香港仔水警基地、由身穿保護衣人員押上碼頭、再在岸上消毒後由警車送走。

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記者：黃傑偉