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【新冠肺炎】印尼貨船船長涉嫌提供虛假資料　明日觀塘法院提堂

社會 23:05 2021/09/15

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熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

印尼貨船船長涉嫌提供虛假資料，明日觀塘法院提堂。（黃傑偉攝）

衞生署公佈8月27日新增17宗確診個案，其中15宗個案涉及一艘於8月24日由印尼抵達香港水域的貨船（Thor Monadic），全部帶有L452R變種病毒。詳情即看【下一頁】

警方於8月28日接獲衞生署個案轉介，指一艘於8月24日由印尼抵港的貨船（Thor Monadic）船長涉嫌於向衞生署申請自由無疫通行證時提供虛假資料。警方聯同衞生署人員於登上該貨船進行搜證及檢取相關證物，同時亦向船長錄取警誡口供及對船員進行調查，稍後將向有人懷疑作出虛假陳述及違反《預防及控制疾病規例》（第599A章）向律政司索取法律意見。詳情即看【下一頁】

泰籍船長明日（15日）觀塘法院提堂、涉事船長晚上約９時許由水警押往香港仔水警基地、由身穿保護衣人員押上碼頭、再在岸上消毒後由警車送走。

更多《健康台》最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃傑偉

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