【新冠疫苗】衞生署提醒青少年已打首針復必泰疫苗　即日起可網上取消第二針預約

▲ 衞生署提醒青少年已打首針復必泰疫苗，即日起可網上取消第二針預約。曾耀輝攝

衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會（聯合科學委員會）昨日（15日）聯同行政長官專家顧問團（專家顧問團）進行會議，討論了為兒童及青少年接種新冠疫苗的事宜，並建議12至17歲人士只接種一劑復必泰疫苗，而非兩劑，根據本地情況以平衡相關風險與裨益。

因應相關建議，衞生署提醒由今日（9月16日）起，如12至17歲青少年已預約接種第二劑復必泰疫苗，他們可於網上取消預約。如他們有特別需要而選擇繼續接種第二劑疫苗，並按預約到達社區疫苗接種中心，在場醫護人員將會向他們及其監護人講解上述的建議和相關風險，以便他們作出合適決定。

衞生防護中心指出在海外和本地，心肌炎或心包炎是復必泰疫苗的已知異常反應，主要發生於青少年接種第二劑後。大多數個案對治療反應良好，通常在症狀改善後可以恢復日常活動。青少年及年輕人在接種復必泰疫苗後一星期內應避免劇烈運動。他們若在接種疫苗後患有心肌炎或心包炎的症狀，例如急性及持續的胸痛、呼吸困難或心悸，應即時求醫。

市民如有查詢、更改或取消預約，可瀏覽預約系統網站。

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責任編輯 李志強