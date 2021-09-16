【電影對談會】Stephy重溫舊作回顧心路歷程　劉俊謙榮幸《梅艷芳》成釜山影展閉幕片

▲ 鄧麗欣（Stephy）和劉俊謙一起出席電影對談會。（東星圖片）

鄧麗欣（Stephy）和劉俊謙昨晚（15日）到高先電影院出席電影對談會，作為本地演員的二人跟戲迷分享從事演藝行業的苦與樂，並大談電影工作的價值。

Stephy和劉俊謙於電影對談會結束後，齊齊接受傳媒訪問透露近況。

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▲ 鄧麗欣。（東星圖片）

Stephy特意重溫自己過往的作品，「（電影對談會）提及以前的戲及心路歷程，因此看回自己以前的影評及新聞，回顧一下。」

她想挑戰的角色有很多，「希望未來可挑戰更多不同的角色，亦相信這些機會是源自於自己的改變及準備。我經常都覺得演員是被動的，只要畀心機將把握每個機會，就算大家覺得該角色很普通，但你可演活她，那你便成功了。」

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劉俊謙笑言：「我跟Stephy的年紀很接近的，但我也是聽她的歌長大的。」Stephy附和他：「我比他早入行，是童星來的。」

劉俊謙續說：「現在也覺得很魔幻，以前讀書時期是聽她的歌長大，所以很期待可以跟她在電影上合作。我也有點臉紅。」Stephy也期待將來可一起合作。

▲ 劉俊謙。（東星圖片）

由王丹妮和劉俊謙主演的電影《梅艷芳》上映在即，劉俊謙坦言：「其實或多或少也會有點擔心，因為這套是大製作來的，壓力則已過去了，因為電影已是三年前拍攝的。經歷了這麼久，期待的心情會更大。」

對於新戲成為第26屆韓國釜山影展的閉幕電影，劉俊謙感到很榮幸，「如非受疫情影響，應該整個團隊也在釜山參與電影節，之後或會安排一些Live跟那邊有些交流。」

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身為九月壽星的劉俊謙被問到如何慶生，他預告：「生日當天會開工的，可能遲些再慶祝。」

Stephy被問到如何渡過中秋佳節，她表示：「中秋節將會跟家人渡過，可能會吃月餅、玩燈籠。」

記者：梁樂欣