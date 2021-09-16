【姜濤跌倒】活動暈倒後首度現身發文　姜濤報平安：抱歉讓大家擔心

▲ 活動暈倒後首度現身發文，姜濤報平安：「抱歉讓大家擔心！」

MIRROR成員姜濤日前在尖沙咀出席商場活動時，在台上突然暈倒，有「姜糖」在現場被嚇得嚎哭，隊友Anson Lo（盧瀚霆）亦擔心到眼濕濕。休息了一天後，姜濤昨晚在社交網站報平安，高舉V字手勢：「我沒事。」

本周二（14日）姜濤在公開活動中突然暈倒，受到全城關注。經歷足足一整天的休息後，姜濤昨日在社交網站發帖報平安，他在instagram的限時動態上貼出一張手舉V的照片，並表示：「我沒事～」

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▲ （instagram圖片）

然後再發出一則帖文，姜濤寫道：

真的很抱歉

讓大家擔心了 身為藝人

沒有照顧好自己的身體是自己的責任

所以好好聽了花姐的話

今天好好吃飯睡覺了❤️

休息一天後身體狀況好很多了 你們的關心祝福我都收到了

真的很感謝每一個關心我的人

你們都是我生命中的貴人 再次抱歉讓大家擔心了

讓🍬（姜糖）擔心了

MIRROR隊友Edan、Jeremy（李駿傑）、Alton（王智德）、執導姜濤新戲導演彭秀慧、岑珈其、陳蕾、林奕匡、Gin Lee、林欣彤、劉奕兒等人均有留言打氣。

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▲ （instagram圖片）

工作過勞不適

貴為廣告商寵兒的姜濤，近日除了忙於拍攝新戲，還要抽空出席廣告、代言活動，於本周二的凌晨兩時多才收工，同日中午又要跟隊友Anson Lo、Edan（呂爵安）和Jer（柳應廷）到尖吵咀出席活動。

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▲ 早前活動時暈倒。（東星圖片）

席間姜濤現身不足五分鐘，就因為體力不繼突然在台上失足暈倒，全場海量的「姜糖」、傳媒及隊友們都被嚇倒，經理人花姐（黃慧君）及工作人員馬上上前攙扶姜濤離開。

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同場加映：梁朝偉專訪

事後隊員現身接受訪問時，Edan與阿Jer一臉擔心，隊友Anson Lo更被影到眼紅紅疑似哭過。正副隊長Lokman（楊樂文）與AK（江爗生）昨日亦有接受傳媒訪問分享姜濤近況。

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▲ （影片截圖）

而經理人花姐則在姜濤暈倒後，在IG限時動態分別寫道：「姜濤今早有少許胃痛，現場環境有點焗，加上有少許腳軟而跣低，現在休息中，沒有大礙。」另一則謂：「大家不用擔心，老姜答應我，呢兩日會好好休息。」

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