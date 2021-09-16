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【姜濤跌倒】活動暈倒後首度現身發文　姜濤報平安：抱歉讓大家擔心

娛樂 10:11 2021/09/16

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活動暈倒後首度現身發文，姜濤報平安：「抱歉讓大家擔心！」

MIRROR成員姜濤日前在尖沙咀出席商場活動時，在台上突然暈倒，有「姜糖」在現場被嚇得嚎哭，隊友Anson Lo（盧瀚霆）亦擔心到眼濕濕。休息了一天後，姜濤昨晚在社交網站報平安，高舉V字手勢：「我沒事。」

本周二（14日）姜濤在公開活動中突然暈倒，受到全城關注。經歷足足一整天的休息後，姜濤昨日在社交網站發帖報平安，他在instagram的限時動態上貼出一張手舉V的照片，並表示：「我沒事～」

【姜濤跌倒】花姐交代姜濤身體最新情況　3個原因令其不適跌倒

（instagram圖片）

然後再發出一則帖文，姜濤寫道：

真的很抱歉
讓大家擔心了

身為藝人
沒有照顧好自己的身體是自己的責任
所以好好聽了花姐的話
今天好好吃飯睡覺了❤️
休息一天後身體狀況好很多了

你們的關心祝福我都收到了
真的很感謝每一個關心我的人
你們都是我生命中的貴人

再次抱歉讓大家擔心了
讓🍬（姜糖）擔心了

MIRROR隊友Edan、Jeremy（李駿傑）、Alton（王智德）、執導姜濤新戲導演彭秀慧、岑珈其、陳蕾、林奕匡、Gin Lee、林欣彤、劉奕兒等人均有留言打氣。

【姜濤跌倒】「前夫」憂心「姜太」情緒受影響　「關注組」版主祝姜濤早日康復

（instagram圖片）

工作過勞不適

貴為廣告商寵兒的姜濤，近日除了忙於拍攝新戲，還要抽空出席廣告、代言活動，於本周二的凌晨兩時多才收工，同日中午又要跟隊友Anson Lo、Edan（呂爵安）和Jer（柳應廷）到尖吵咀出席活動。

【姜濤跌倒】跟MIRROR出席活動期間暈倒 　姜濤乏力面青須攙扶離場

早前活動時暈倒。（東星圖片）

席間姜濤現身不足五分鐘，就因為體力不繼突然在台上失足暈倒，全場海量的「姜糖」、傳媒及隊友們都被嚇倒，經理人花姐（黃慧君）及工作人員馬上上前攙扶姜濤離開。

【姜濤跌倒】過勞或影響器官致胃痛　醫生：5大警號顯示身體「頂唔順」

同場加映：梁朝偉專訪

事後隊員現身接受訪問時，Edan與阿Jer一臉擔心，隊友Anson Lo更被影到眼紅紅疑似哭過。正副隊長Lokman（楊樂文）與AK（江爗生）昨日亦有接受傳媒訪問分享姜濤近況。

【姜濤跌倒】MIRROR工時長欠休息時間　AK+Lokman坦言：瞓覺係奢侈品

（影片截圖）

而經理人花姐則在姜濤暈倒後，在IG限時動態分別寫道：「姜濤今早有少許胃痛，現場環境有點焗，加上有少許腳軟而跣低，現在休息中，沒有大礙。」另一則謂：「大家不用擔心，老姜答應我，呢兩日會好好休息。」

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最新影片推介：經歷兩次傷患無阻游泳決心 男拔舊生一年三破香港紀錄

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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