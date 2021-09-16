【奧米加3】黃凱詩：有種魚奧米加3更勝三文魚　增強血管彈性降三酸甘油脂

休魚期結束，街市魚檔放滿鮮魚，令人眼花繚亂，逛了15分鐘，也找不到心頭好。

Bonnie問︰「你近來好像愛上了魚？」

我問︰「有問題嗎？」

她揶揄說︰「據說年長人士，對魚類就特別鍾愛。」

並非深海魚才有較多奧米加3

我提醒她︰「你這種年紀，也別吃太多紅肉了，小心你的血管愈來愈硬！」

她說︰「好像深海魚才有較多奧米加3，在街市會找到嗎？」

我說︰「不是來佬魚才有奧米加3的，食安中心較早前刊出一份報告指出，地道的黃花魚，其奧米加3比三文魚還要高呢！」

她問︰「黃花魚？好吃麼？」

▲ 營養師黃凱詩建議，黃花魚清蒸或湯煮，一樣味美。（iStock圖片）

我介紹︰「很鮮甜的，你在上海料理店應該也吃過，就是那道香煎黃魚。」

她興奮說︰「我記起了！真是鮮甜得很，可是，你應該不建議我吃炸魚吧！」

我說︰「當然啦！只要清蒸或湯煮，一樣味美。」

她好奇問︰「黃花魚跟三文魚比較，當中的奧米加3含量有多大分別。」

奧米加3助減低發炎改善情緒

「以100克魚肉計算，黃花魚有210毫克，三文魚有190毫克。奧米加3的好處多不勝數，無論對血管彈性、減低身體內的發炎作用、改善情緒、降血壓及降三酸甘油脂的效果，也不容置疑。」我詳細分析。

她說︰「我看見你隻吉吉貓也在不情不願下，被迫吃魚油丸。」

我解釋︰「不就是為牠好吧！牠是不吃魚的貓，極需要補充，前陣子，牠不習慣家中多了細佬，經常鬱鬱不歡，吃了個多星期就改善了。」

她笑說︰「那麼，你今天打算蒸黃花魚嗎？我來蹭飯。」

撰文：黃凱詩（尚營坊健康顧問營養師）