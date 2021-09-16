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【非法賭檔】警方突擊搜查荃灣運通街單位　搗破疑非法麻雀賭檔拘8人

社會 10:48 2021/09/16

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警方搗破疑非法麻雀賭檔拘8人。（警方圖片）

警方昨日（15日）下午突擊搜查荃灣運通街一個住宅單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔，拘捕8人，檢獲3張麻雀枱、6副麻雀、少量賭款及賭博工具。

下午約4時30分，荃灣警區特別職務隊人員於荃灣區進行反非法賭博行動。行動中，警方拘一名52歲姓洪本地女子，涉嫌經營賭博場所。另外5名本地男子、一名本地女子及一名內地女子，年齡介乎36至79歲，則涉嫌在賭博場所內賭博被捕，所有被捕男女亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕男女現正被扣留調查。

根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人經營或協助經營非法賭場，一經定罪，最高可被判處罰款500萬及監禁7年。而任何人士在賭場內賭博，亦屬違法，首次定罪，可被判處罰款3萬及監禁9個月。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於四人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

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責任編輯：余思嵐

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