【春風化雨】畢生醉心教學擢升至副校長 好老師積勞成疾確診癌症離世

▲ 每位老師都在改寫學生的一生。

一位教師友人畢生用心教學，深得師生愛戴，擢升至副校長，但積勞成疾，藥石無靈，確診癌症不久便撒手塵寰，一眾師生為失去一位敬業愛人的好老師傷心欲絕。

教學從來不是一門輕鬆的工作，育人更是以心力與血淚交織的重任。

內地某校有一百四十位學生，卻只有八名教師。每位老師兼教幾個科目，甚至「包班」，即一位老師負責教整班學生的所有科目。

校長是該校的舊生，目睹母校因收生和老師不足面臨被撤併，於是回到母校當教師。當時全校學生不足三十人，校舍破爛漏雨，操場是一片泥地，學校沒甚麼設施，同學在小息只能挖泥巴玩。

校長動手修葺教室，把操場變成硬地，修建廚房，讓寄宿的學生可以煮飯。美化完善學校後，學生逐漸增多了。這位三十來歲的老師成為了校長，滿頭白髮儼如一位爺爺，卻印證了他的勞心勞力。

一如其他村莊，大部分家長都外出打工。看到了山裏交通安全的隱患，「校長爺爺」開始張羅着開辦幼兒園，讓孩子們安心上學，也減輕山區家庭的交通支出負擔。

辦學面臨資金短缺，校長墊付自己的工資，掏盡家裏的錢，學校愈來愈好了，家裏卻愈來愈貧，頭上的白髮亦愈來愈多。

為了讓孩子門吃新鮮的菜，「校長爺爺」常凌晨起床，親自到市集購買食材。起初家人不理解也不認同他的「瞓身」奉獻，勸他另謀他職，但他堅持育人愛人的工作，最後感動了妻子，令她成了學校一員。

恩師無私的愛與奉獻精神，教人終身不忘。每位老師都在改寫學生的一生。能遇上良師，是天賜的福氣，令人畢生受益。

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