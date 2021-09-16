【流行都市】宋芝齡回應會否跟大王拍拖　安德尊認關係親密曾親吻對方

▲ 宋芝齡、安德尊傳出緋聞。

「大王」安德尊與《流行都市》拍檔宋芝齡傳出緋聞，周刊拍得與二人撓手現身街頭，兼且「頭貼頭」親密地聊天，更指年齡相差17年的二人已經拍拖一年。兩位當事人日前齊齊接受TVB娛樂新聞台訪問還原真相，向觀眾澄清二人的關係。

【流行都市】安德尊60歲生日前爆戀情？ 宋芝齡回應緋聞講與大王關係

大王芝齡搞笑澄清

何解二人會一同在街頭現身？宋芝齡指二人當日拍攝《煮戰》記者招待會後，一同前往外景場地。二人幾經辛苦各自泊車後，芝齡提出找餐廳用膳。但大王向芝齡表示附近沒有餐廳，於是各自於車內等候一個多小時。

後來，二人下車後發現附近有大量餐廳，於是就購買炸雞外賣與外景工作人員分享。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

當被問到二人撓手，大王馬上回應：「你理得我，撓手有咩問題，我想問你（主持）有咩問題」。大王直認二人是「親密」，皆因二人認識已久，芝齡立即示範撓著大王，更笑稱他「好Man啊」。

芝齡再指二人平日拍攝節目後都會撓手，開心時又會拖手，大王大爆他曾經親吻芝齡的手，果然相當老友！

同場加映 ：梁朝偉《尚氣》訪問

大王有女友？

合作多年的二人在鏡頭前不時「鬥氣」，這對好拍檔被問到二人的關係，大王話「關你咩事？我地關係私下嘅事，私下事做咩要拎出嚟畀你睇」。芝齡再話大王耳朵變紅，笑稱對方「成晚畀唔知邊個搣咗耳仔」，似乎暗示對方早有另一半，大王則未有回應自己的感情現況。

大王希望不再與芝齡拍攝外景，芝齡認為不會因小事而影響雙方感情。即是觀眾可以再在節目中看到二人打打鬧鬧了！

最新影片推介：經歷兩次傷患無阻游泳決心 男拔舊生一年三破香港紀錄