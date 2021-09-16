【電子奶嘴】2歲特殊兒出街不安尖叫打自己　港媽用電子奶嘴安撫餵食被歧視

▲ 有2歲特殊兒出街不安尖叫，港媽用電子奶嘴安撫及餵食被歧視。

在餐廳不時見到有家長給小朋友「電子奶嘴」，讓他們能安靜下來吃飯，有人覺得父母縱容孩子，不過外人未必明白實際情況。有港媽在網上投稿指，家有2歲特殊需要兒子，他出街會不安尖叫及打自己，因此她用電子奶嘴安撫兒子並餵食，卻換來食客的不屑目光。

該名全職媽媽於facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，表示早知電子奶嘴的壞處，因此自兒子出世初期都遠離電子奶嘴，帶他外出時只預備玩具及布書。可是當時1歲的兒子出街會尖叫，更不停用手拍自己的頭，「十次有十次都仲係會坐唔夠十分鐘就尖叫」。

特殊兒出街失控尖叫

直至兒子1歲半時，確診他是特殊兒童，每周需由新界的家出發去九龍的治療中心兩至三次。兒子搭車及入餐廳時依舊會尖叫及打自己，她表示︰

佢尖叫係因為驚，驚到失控。其實我都唔明佢點解會驚，有時係驚啲聲，有時係驚啲光，有時見車門閂而驚，有時亦可以因為睇唔到車門而驚。

由於經濟關係，媽媽難以承擔每月搭十次長途的士，只好預早幾倍時間出門搭車，原本一小時車程，因為帶著小朋友上落，延至搭到短途機的時間。母子也趕不及回家吃飯，為免兒子去到餐廳尖叫，她就外賣到附近公園食用，但受疫情影響不便在公園進食。她亦有新發現︰

我發現電子奶嘴可以轉移佢嘅注意力，當中細聲嘅音樂，加上畫面嘅閃動，的確能夠令佢投入咗去一個佢覺得安全嘅世界。

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遇隔離枱食客不屑目光

媽媽原本心情矛盾，直至與治療師商量後，就決定用電子奶嘴。於是2歲兒子開始一邊看著電子奶嘴，一邊由媽媽餵食。不過，母子的舉動會引起別人留意︰

有時，隔離枱食客係會投以不屑嘅目光，好彩小朋友根本唔會知；亦有時，好心嘅旁人會提醒「你唔應該咁做」。

若對方出於好意，她不介意簡單跟他們說兒子的情況，往往會得到兩種回應。有人明白又嘆息，她會講正常小朋友也有照顧上的煩惱，然後彼此說句一齊加油。另一種回應是「對方覺得所謂特殊情況只係縱容嘅藉口」，她會分享自己的經驗，笑笑後繼續餵兒子。她認為並非每位家長都不介意透露小朋友的狀況，就算說出來也未必得到理解。她希望︰

大家對於旁人照顧小朋友嘅方法都無謂太執著……惟有凡事睇開啲，咁就對自己同值得愛錫嘅屋企人都好啲。

網民︰別亂做「育兒專家」

不少網民被媽媽的分享感動，留言支持及鼓勵她。有網民留言「字裡行間已經感受到你對自己小朋友嘅愛，你非常勇敢」，也有網民請大家別亂做「育兒專家」去批評別人如何教仔。點擊圖片睇更多網民意見︰

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文章內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯：王明芳