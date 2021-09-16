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【渡輪意外】坪洲往中環渡輪泊岸突失動力疑撞向石壆　7人受傷送院治理

社會 10:55 2021/09/16

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熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

一艘由坪洲開往中環的渡輪撞向碼頭。

一艘由坪洲開往中環的渡輪撞向碼頭。今日（16日）早上8時57，警方接報指，一艘由坪洲開往中環的「港九小輪」渡輪，在駛至中環6號碼頭時疑撞向石壆，船上的2男5女受傷，送往瑪麗醫院接受治理；至於其他船上乘客則無恙已經自行離開。警方仍正調查事件。

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港九小輪有限公司表示，港九小輪海興號今早8時20分由坪洲開往中環，至8時51分到達中環六號碼頭時，船隻突然失去動力導致船身觸碰碼頭，右邊船頭輕微損毀；海興號於今年8月中剛完成年檢，公司正全力協助相關部門調查事件。

發言人稱，事件中2男5女乘客受輕傷，已由救護車送往瑪麗醫院治理，其他乘客已自行離開；如有需要，港九小輪會為受傷乘客提供適當協助。今日坪洲所有航班未受影響。

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記者：郭詩詩

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