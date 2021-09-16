【渡輪意外】坪洲往中環渡輪泊岸突失動力疑撞向石壆　7人受傷送院治理

▲ 一艘由坪洲開往中環的渡輪撞向碼頭。

一艘由坪洲開往中環的渡輪撞向碼頭。今日（16日）早上8時57，警方接報指，一艘由坪洲開往中環的「港九小輪」渡輪，在駛至中環6號碼頭時疑撞向石壆，船上的2男5女受傷，送往瑪麗醫院接受治理；至於其他船上乘客則無恙已經自行離開。警方仍正調查事件。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

港九小輪有限公司表示，港九小輪海興號今早8時20分由坪洲開往中環，至8時51分到達中環六號碼頭時，船隻突然失去動力導致船身觸碰碼頭，右邊船頭輕微損毀；海興號於今年8月中剛完成年檢，公司正全力協助相關部門調查事件。

發言人稱，事件中2男5女乘客受輕傷，已由救護車送往瑪麗醫院治理，其他乘客已自行離開；如有需要，港九小輪會為受傷乘客提供適當協助。今日坪洲所有航班未受影響。

健康台最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩