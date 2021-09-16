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【疫苗獎賞】機管局5萬張機票大抽獎即日起可登記　一文看清登記詳情【附登記網址】

社會 10:56 2021/09/16

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熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

機管局疫苗抽獎送出5萬張機票，9月16日起接受登記。（資料圖片）

機管局日前宣布，將送出國泰航空及香港快運5萬張機票，目的地包括歐洲、美國、加拿大、澳洲及亞洲等不同航點，今日早上起開始登記，9月30日截止，結果將於10月8日公布。

【疫苗獎賞】機管局送出5萬張國泰HK Express來回機票　航線包括歐洲、亞洲等。詳情即看：【下一頁】

機管局贊助的機票由國泰航空及香港快運以抽獎形式送出，參加者可分別到國泰航空香港快運的專屬網頁登記抽獎，惟參加者在今次活動最多只可以中獎一張來回機票。詳情可參閱機管區網站

機票目的地包括歐洲、美國、加拿大及亞洲不同航點，登記者可在登記抽獎時選擇喜歡的目的地組別，但獲贈的機票目的地由航空公司分配。

參加資格：

符合以下條件人士可參加抽獎：

  • 持有香港身份證的永久或非永久居民；
  • 已於2021年9月 30日或之前按照香港特區政府推行的2019冠狀病毒病疫苗接種計劃在香港完成接種兩劑疫苗*；及
  • 已登記成為有關航空公司或亞洲萬里通的會員

在符合其他條件下，曾經感染2019冠狀病毒人士如已完成接種一劑新冠疫苗，亦符合參與資格。機管局、有關航空公司及其承辦商的員工，如涉及有關抽獎活動的設計、組織、執行、宣傳或統籌工作，均不可參加有關抽獎活動。

參加方法：

參加者可分別登記國泰航空及HK Express所舉辦的抽獎，惟所有參加者在整個抽獎活動中最多只有一次中獎機會。

參加由國泰航空舉辦的抽獎活動的人士，可於2021年9月16日（香港時間10:00）至2021年9月30日（香港時間23:59）期間（以伺服器上提交時間為準），透過國泰航空就活動設立的專屬網頁登記參與抽獎。

參加由HK Express舉辦的抽獎活動的人士，可於2021年9月16日（香港時間10:00）至2021年9月30日（香港時間23:59）期間（以伺服器上提交時間為準），透過HK Express就活動設立的專屬網頁登記參與抽獎。

登記所需文件：

  • 旅遊證件上顯示的姓名（以作發出機票之用）
  • 香港身份證號碼（英文字母及頭4位數字）
  • 聯絡電子郵箱地址
  • 聲明已於2021年9月30日或之前按照香港特區政府推行的2019冠狀病毒病疫苗接種計劃在香港完成接種兩劑疫苗（或曾經感染2019冠狀病毒人士已完成接種一劑新冠疫苗）
  • 已登記成為有關航空公司或亞洲萬里通的會員

健康台最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

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