【周末好去處】大角咀利奧坊覓食潮遊市集　期間限定懷舊雪糕電單車打卡熱點

▲ 利奧坊Square Mile 「傳統 x 新造」周末市集。(商場提供)

恒基兆業地產旗下利奧坊Square Mile 「傳統 x 新造」周末市集第三炮帶來覓食潮遊市集！今次市集以尋覓新潮美食作為主題，多款傳統食品帶來大革新，會透過重新包裝、嶄新造法或現代技術，將舊日的味道及情懷重新演繹，為大家味蕾及記憶帶來全新衝擊。

▲ 文青必到打卡位是在地下的懷舊雪糕電單車。(商場提供)

商場邀請到多個傳統本地薑品牌，包括屹立於香港半世紀的「公利蔗水」，將會Crossover「麥子啤酒」推出新口味的啤酒，帶來全新驚喜；「香港街食」世界首創急凍雞蛋仔，將雞蛋仔急凍保鮮，於家中亦可品嘗地道外脆內軟的雞蛋仔，而且更推出期間限定全新口味XO醬味雞蛋仔，手工糖果品牌「嚐賞」，無額外添加糖、油及防腐劑，與大家分享媽媽製造的最天然味道。

▲ 公利蔗水x麥子啤酒包裝成懷舊啤酒。(商場提供)

另外，文青必到打卡位是在地下的懷舊雪糕電單車，今次市集將雪糕電單車復刻重現，並以公利蔗水x麥子啤酒包裝成懷舊啤酒車，重召大家的快樂回憶。還有在一樓特設充滿港式情懷的佈置，其中一角精心挑選了不同傳統品牌，並配上各式各樣的生活「潮語」，傳統及創新共冶一爐。

日期：10月1至3日(周五至日) 及10月9至10日 (周六及日)

時間：12nn-8pm

地點：大角咀利得街11號利奧坊商場

記者：郭秀芳