【跳繩健身】每日跳繩1000下健身　30歲女患疲勞性骨折

▲ 每日跳繩1000下健身，30歲女患疲勞性骨折。

做任何運動都要適可而止。成都一名30歲的女士為了健身，每天在家跳繩1000下，不過早前她在跳繩期間感到左膝疼痛，求醫後被診斷為疲勞性骨折。有醫生指，這種情況與運動不當、超重等多種因素有關。

根據內地媒體報道，30歲的丁女士平時缺乏運動，身體經常不舒服，故想透過健身提升免疫力，於是開始每天在家跳繩1000下，她自覺運動量不算太大，「每次也就跳1000下，10來分鐘就跳完了。」

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近日成都降溫，丁女士覺得身體有點冷和緊繃，沒做熱身運動就開始跳繩，跳到一半忽然覺得左邊膝蓋疼痛，便停下來休息。未料翌日起床，發現左腿不能動，遂馬上到醫院求診，結果被診斷為脛骨上端疲勞性骨折。

成都市第一人民醫院骨科副主任醫師陳志超表示，這種情況與運動不當、超重等多種因素有關。他解釋，跳繩這項運動對膝關節和骨骼會產生較大壓力，由於患者平時少運動，肌肉力量下降，運動強度超過骨骼的耐受限度，從而引起隱匿性骨折。

據悉，疲勞性骨折常見於足部承重較多的運動員，如籃球、足球、網球、田徑、體操運動員和芭蕾舞演員，亦可見於經常堅持大運動量鍛煉的中老年人。

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責任編輯：羅嘉欣