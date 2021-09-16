【凱旋歸來】李慧詩稱以學業為重　將不參加個人項目：不想香港單車由一人撐住

▲ 李慧詩分別於東奧及全運會得到3面獎牌。（資料圖片）

日前在全運會得到一金一銅、又於東奧奪銅的「牛下女車神」李慧詩完成全運會項目後，今日（16日）與隊友李海恩、楊礎搖、程嬿珊、羅子駿和杜棹熙深夜凱旋歸來。李慧詩笑稱「現在最想瞓覺」，又表示會先休息一下才考慮未來，並指會以學業為重。她亦感謝香港人的支持，籲對未來充滿希望。

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李慧詩深夜與與短途單車隊隊友經上海轉機回港，並向記者展示從東奧及全面得到的3面獎牌，而各人亦露出疲態。短時間內參加東奧及全運會的李慧詩回顧全運會表示，指自己由於需要隔離，因此只有4次練習機會適應場地，故認為能夠在爭先賽取得一面金牌感到滿意。她亦提到，在凱林賽沒有預料被對手夾攻，但整體滿意自己的表現。

她又提到，奧運的氣氛比較緊張，全運會的心態就較輕鬆。

相對過往幾年，今次全運的確輕鬆得多，有一種「我鬥完了」的感覺。奧運的壓力太大，全運的對手又確實沒有奧運般強。

她又稱感受到香港市民的支持，

每一屆奧運都感受香港市民的支持，很多人由她首次參加奧運開始，便與她一起成長，由2012年首次參加的倫敦奧運、2016年在里約奧運炒車，到東京奧運，經歷高高低低，都有市民陪伴。

就算只有一個人支持都會很開心。無論我用甚麼身份代表香港都會繼續努力，希望大家和我一樣對未來充滿希望。

李慧詩坦言，自己需要休息一個月，意味將缺席下月在法國舉行的場地單車世界賽，指最希望的是回家睡覺及盡快上學；又稱將會以學業為重，希望可以盡快重返大學校園生活。她又表示，會留待明年3月底體院資助期完結前才考慮運動員前路。她強調，自己仍然享受單車運動，故不會離開單車，同時預告未來或參與推動學界發展，但重申會休息一下才考慮未來。

沒有特別考慮假期多長，但會以學業為重，最重要是訓練不會影響學業。

此外，外界多來年聚焦在李慧詩身上，惟她表示不會參加今年的世界錦標賽，明年亞運會也只會出戰團體競速賽。她表示，不參加個人項目是因為自覺自己存在於隊中或不是最好：

有時我覺得我留在隊內未必對車隊最好，例如今次杜棹熙成為第2名；取得凱林賽前6的香港男車手、羅子駿亦破了香港紀錄，但沒有人報道，原因就是因為我的存在。

我希望香港單車發展不是靠一個人撐住，冀幫助女隊成長及在明年亞運有好成績。

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責任編輯：曾卓鋒