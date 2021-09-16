  • 30°C
香港時間 : 2021916日 (週四) 17:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】今日無新增確診個案　屬今個月第二度錄得零確診

社會 14:19 2021/09/16

分享：

熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

本港新冠肺炎疫情持續緩和。

本港新冠肺炎疫情持續緩和，今日（16日）沒有新增確診個案，屬今個月第二度錄得零確診；至今本港個案累計仍為12,150宗，包括12,149宗確診個案和一宗疑似個案。

昨日(15日)僅增一宗輸入個案，涉及一名45歲女子，9月8日乘坐BA031航班由英國抵港，入住黃竹坑南灣如心酒店，檢出帶有L452R變種病毒；患者已於5月3日及5月31日在香港接種兩劑科興；並於7月23日在香港血液樣本檢測對新型冠狀病 毒刺突蛋白抗體呈陽性。

另外，衞生防護中心聯席科學委員會建議，因應現時本港疫情穩定，12至17歲青少年只需接種一劑復必泰疫苗，且可選擇於手臂或大腿位置接種，料新建議可減8成心肌炎個案，惟仍需待港府商討後再決定；並要求當局向科興疫苗廠商索取更多數據，以支持下調接種年齡至12歲。詳情即看：【下一頁】

因應相關建議，衞生署提醒由今日起，如12至17歲青少年已預約接種第二劑復必泰疫苗，他們可於網上取消預約。詳情即看：【下一頁】

健康台最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

相關文章

【新冠疫苗】科學委員會要求港府向科興索更多數據　以支持下調接種年齡至12歲
20:24 2021/09/15
【新冠疫苗】科學委員會要求港府向科興索更多數據　以支持下調接種年齡至12歲
【新冠疫苗】衞生署提醒青少年已打首針復必泰疫苗　即日起可網上取消第二針預約
今日 00:03
【新冠疫苗】衞生署提醒青少年已打首針復必泰疫苗　即日起可網上取消第二針預約
【疫苗獎賞】機管局5萬張機票大抽獎即日起可登記　一文看清登記詳情【附登記網址】
今日 10:56
【疫苗獎賞】機管局5萬張機票大抽獎即日起可登記　一文看清登記詳情【附登記網址】

你可能感興趣

【新冠疫苗】科學委員會要求港府向科興索更多數據　以支持下調接種年齡至12歲
20:24 2021/09/15
【新冠疫苗】科學委員會要求港府向科興索更多數據　以支持下調接種年齡至12歲
【新冠疫苗】衞生署提醒青少年已打首針復必泰疫苗　即日起可網上取消第二針預約
今日 00:03
【新冠疫苗】衞生署提醒青少年已打首針復必泰疫苗　即日起可網上取消第二針預約
【疫苗獎賞】機管局5萬張機票大抽獎即日起可登記　一文看清登記詳情【附登記網址】
今日 10:56
【疫苗獎賞】機管局5萬張機票大抽獎即日起可登記　一文看清登記詳情【附登記網址】
科興 BioNTech 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 經濟 肺炎 衞生防護中心 衞生署

最高瀏覽

【天降冰雹】將軍澳午後突然落冰雹　天文台料本港短期續受冰雹影響
今日 13:19
【天降冰雹】將軍澳午後突然落冰雹　天文台料本港短期續受冰雹影響
【永別愛妻】新婚確診癌末拍片記錄抗癌誌　堅強女生終年29歲︰留下快樂給家人
13:54 2021/09/15
【永別愛妻】新婚確診癌末拍片記錄抗癌誌　堅強女生終年29歲︰留下快樂給家人
【疏忽照顧】金牌陪月湊B時疑瞌眼瞓　6日大女嬰摔落地下顱骨骨折
12:00 2021/09/15
【疏忽照顧】金牌陪月湊B時疑瞌眼瞓　6日大女嬰摔落地下顱骨骨折