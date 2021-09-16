【新冠肺炎】今日無新增確診個案　屬今個月第二度錄得零確診

▲ 本港新冠肺炎疫情持續緩和。

本港新冠肺炎疫情持續緩和，今日（16日）沒有新增確診個案，屬今個月第二度錄得零確診；至今本港個案累計仍為12,150宗，包括12,149宗確診個案和一宗疑似個案。

昨日(15日)僅增一宗輸入個案，涉及一名45歲女子，9月8日乘坐BA031航班由英國抵港，入住黃竹坑南灣如心酒店，檢出帶有L452R變種病毒；患者已於5月3日及5月31日在香港接種兩劑科興；並於7月23日在香港血液樣本檢測對新型冠狀病 毒刺突蛋白抗體呈陽性。

另外，衞生防護中心聯席科學委員會建議，因應現時本港疫情穩定，12至17歲青少年只需接種一劑復必泰疫苗，且可選擇於手臂或大腿位置接種，料新建議可減8成心肌炎個案，惟仍需待港府商討後再決定；並要求當局向科興疫苗廠商索取更多數據，以支持下調接種年齡至12歲。詳情即看：【下一頁】

因應相關建議，衞生署提醒由今日起，如12至17歲青少年已預約接種第二劑復必泰疫苗，他們可於網上取消預約。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩