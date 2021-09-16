【尚氣與十環幫傳奇】劉思慕Fendi禮服現身Met Gala　戴值逾600萬Jacob & Co名錶顯地位

▲ 劉思慕首次出席美國時裝界一年一度盛事Met Gala。

Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》，雖然電影能否在內地上映仍然存疑，可是在香港和美國開畫後均票房報捷，打破了不少票房記錄，而男主角劉思慕亦人氣急升，除了馬不停蹄出現不同的訪問節目外，早前更出席一年一度被譽為時裝界最大盛事和派對的Met Gala，滿場風騷。

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每年9月舉行，由美國版《Vogue》雜誌與大都會博物館聯合主辦的Met Gala，經《Vogue》主編「穿Prada的惡魔」Anna Wintour穿針引線下愈做愈大，成為美國一年一度的時裝盛事。

當晚連開數十席，每席以「買枱」形式籌款，每枱超過百萬港元，而重要的是並不是只再有錢就可以買枱參加，每張枱的購買者都必須要獲得Anna Wintour的審核，所以能夠參加的，都是美國娛樂圈和時裝界最當時得令的紅人，而且當晚大家都會悉心打扮，務求搶盡風頭。

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而憑著電影《尚氣與十環幫傳奇》而人氣急升的劉思慕，當然亦首次參加Mel Gala，當晚大會主題是「in America」，劉思慕就揀選了Fendi白色孖襟tuxedo和戴上獨立腕錶品牌Jacob & Co.過百萬元鑽錶出席。至於他為何揀選這套米白tuxedo，他說：

這一次大會主題是in America，今次對我來說是一次非去不可的盛會，因為過往在荷里活的Golden Age年代是不會為邀請我們（亞洲人）出席，但亞洲人其實是在美國歷史上佔著重要的地位，我揀一套亮白tuxedo，是因為we deserve to be shine under the brightest of lights。

至於其中一個有趣的片段是當墨西哥演員Eiza Gonzalez拍照時，劉思慕不慎被攝入鏡頭，他「偷瞄」的神情更搶起了不少風頭，難怪事後他立即於這位女星的ig笑說：

對不起，我的出現令你的相片做成迷圖，但妳看起來真的很「索」呢﹗

記者：何偉雄