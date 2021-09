【尚氣與十環幫傳奇】劉思慕Fendi禮服現身Met Gala　戴值逾600萬Jacob & Co名錶顯地位

Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》,雖然電影能否在內地上映仍然存疑,可是在香港和美國開畫後均票房報捷,打破了不少票房記錄,而男主角劉思慕亦人氣急升,除了馬不停蹄出現不同的訪問節目外,早前更出席一年一度被譽為時裝界最大盛事和派對的Met Gala,滿場風騷。

每年9月舉行,由美國版《Vogue》雜誌與大都會博物館聯合主辦的Met Gala,經《Vogue》主編「穿Prada的惡魔」Anna Wintour穿針引線下愈做愈大,成為美國一年一度的時裝盛事。

當晚連開數十席,每席以「買枱」形式籌款,每枱超過百萬港元,而重要的是並不是只再有錢就可以買枱參加,每張枱的購買者都必須要獲得Anna Wintour的審核,所以能夠參加的,都是美國娛樂圈和時裝界最當時得令的紅人,而且當晚大家都會悉心打扮,務求搶盡風頭。

而憑著電影《尚氣與十環幫傳奇》而人氣急升的劉思慕,當然亦首次參加Mel Gala,當晚大會主題是「in America」,劉思慕就揀選了Fendi白色孖襟tuxedo和戴上獨立腕錶品牌Jacob & Co.過百萬元鑽錶出席。至於他為何揀選這套米白tuxedo,他說:

這一次大會主題是in America,今次對我來說是一次非去不可的盛會,因為過往在荷里活的Golden Age年代是不會為邀請我們(亞洲人)出席,但亞洲人其實是在美國歷史上佔著重要的地位,我揀一套亮白tuxedo,是因為we deserve to be shine under the brightest of lights。