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【洗肚臍】少女彎腰感到肚臍有異物疼痛　翻開竟清出10幾年陳年酸臭肚臍屎【附醫生教洗肚臍方法】

醫生診症室 12:20 2021/09/16

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少女清出10幾年陳年酸臭肚臍屎。

大家幾耐會清洗一次肚臍？台灣一名少女10幾年都沒清潔肚臍，但近日發現肚臍有異物感到疼痛，於是翻開肚臍查看。如果清理肚臍後，竟發現一直以為的「肚臍底部」是假的，其實是一大塊髒黑又酸臭的肚臍屎。

少女於討論區《Dcard》發文，指自己近幾日發現肚臍很痛，痛到彎腰時覺得有異物感而疼痛，她仔細翻開肚臍查看，發現曾經以為的肚臍底部突了出來。

她因為小時候曾好奇亂挖肚臍發炎過，所以之後不敢再多觸碰肚臍，洗澡時也只稍微搓外圍，一直心想應該也不會太髒吧？

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但直至近日，她讓姐姐幫她清洗肚臍，才發現一直以為的肚臍底部，根本是假的， 其實都是肚臍屎。從圖片可見，她清出了一大塊、髒黑又巨大的肚臍屎：

把它全部清出來之後我才發現原來我一直以為的肚臍底部根本就是假的，其實都是肚臍屎啊！！！而且挖出來的時候是真的有股奶臭酸掉很久的味道。

清完肚臍屎後，她表示：「原來過了幾十年，我的肚臍才真正的呼吸了。」

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雖然如此，但她仍表示不太敢挖肚臍，每次挖時都會覺得肚痛又超不舒服，希望大家可教她肚臍清潔保養的方法。

帖文一出馬上引起網上熱議，其中就有網民也分享幫女朋友挖肚臍屎的經歷。他表示女友25年來一碰肚臍就會上吐下瀉，對她來說肚臍是禁忌區域。但近日她說身上有怪味，發現是肚臍散發，就算一直洗澡還是臭，於是他決定直接用卸妝油及棉花棒，幫女友清乾淨肚臍。結果同樣清出超大塊肚臍屎。

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醫生教正確洗肚臍

皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受TOPick訪問時指，肚臍是一個容易被忽略的部位，同樣會藏有污垢，不少人也忘記清理。

他表示，肚臍要每一兩個星期清潔一次。清潔時，保持雙手乾淨，用水輕揉，令它鬆軟，或用普通潔膚用品清理即可。如果不能用手指挖出，建議用棉花棒清潔。

清潔時不能太大力，若太大力，可能會令皮膚破損，引致發炎，甚至出現紅腫熱痛的情況。

如長年不清潔肚臍，會有味道傳出。當藏有細菌，也可能引致發炎，但對健康影響不大。而污垢體積太大，「太硬淨」，也會頂著肚皮，產生痛楚。

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責任編輯：羅嘉欣

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