【直私學費】87間直資私立國際學校加學費　福建附小加1成　男拔IB加15%

▲ 新學年學費調整結果出爐，傳統名校拔萃男書院本地中小學課程，以及中學IB課程加幅分別為2.4%及15%。

新學年學費調整結果出爐，教育局今日（16日）公布，全港87間直資、私立及國際學校獲批在本學年加學費，數目比去年多近1倍，其中獲准加費的私校數目更增加2倍，平均加費幅度約3至4%，其中傳統名校拔萃男書院本地中小學課程加幅達2.4%，惟該校國際預科文憑（IB）課程加幅達15%，全年學費增至近12萬元。

教育局表示，截至上月底，共收到92間直資、私立及國際學校申請調整2021/22學年學費，局方按既定程序審批後，除2間直資及3間私校申請不獲批，最終有87校申請均獲批，較去年同期45間多近1倍。

當中涉及25間直資學校、38間私校及24間國際學校，私校及國際學校數目，更遠多過去年的12及10間；3類學校平均加費幅度分別為3.16%、3.98%及3.86%，較去年3.68%、8.59%及5.30%稍為緩和。

25間獲准加學費的直資學校，涉及5間小學及20間中學，整體加幅全部低過1成。其中男拔的本地中小學課程加價2.4%，小學全年學費加至45,000元，中學則加至51,200元，但該校中五至中六IB課程，則由去年102,000元，增至117,300元。

此外，油塘福建中學附屬學校全校、即小一至小六學費均由32,500元，增至35,750元，加幅達10%。校方回應指，隨著官津學校全面學位化，帶動教師薪酬大幅上漲，學校為保留教師人才、以維持師生比例1:9，所增加的教師薪金開支對財政構成壓力，校方在過去兩年錄得赤字，遂徵得校董會同意及教育局批准提高學費。

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記者：馮琪雅