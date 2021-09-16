【直私學費】87間直資私立國際學校加學費　福建附小加1成　男拔IB加15%至近12萬

▲ 新學年學費調整結果出爐，傳統名校拔萃男書院本地中小學課程，以及中學IB課程加幅分別為2.4%及15%。

疫情下學費加風不減卻反加。新學年學費調整結果今日（16日）出爐，全港87間直資、私立及國際學校獲教育局批准在本學年加學費，數目比去年多近1倍，直資校佔25間。

其中傳統名校拔萃男書院國際預科文憑（IB）課程學費按年增15%，增至近12萬元、成全港第二貴的直資IB課程，本地課程亦加2.4%，校方稱是用作支持其新課程等；全港有3間直資校整體學費加幅約1成，油塘熱門直資福建中學附屬學校加幅最高，校方稱近年官津校教師全面學位化、教師薪酬上漲已導致兩年財赤；但亦有多間直資名校在疫下凍結學費。

教育局同日公布幼稚園學費調整結果，詳情即看：【下一頁】

加價申請按年增近1倍 92宗申請僅5校不獲批

教育局表示，截至上月底共收到92間直資、私立及國際學校申請調整2021/22學年學費，較去年同期45宗申請，多約1倍，但仍較前年182宗為少。

局方按既定程序審批後，最終僅2間直資學校及3間私校申請不獲批，餘下87校申請均獲批，涉及25間直資校、38間私校及24間國際學校，加價的私校及國際學校數目，更遠多過去年的12及10間；3類學校平均加費幅度分別為3.16%、3.98%及3.86%，較去年3.68%、8.59%及5.30%緩和。

福建附小加價1成 校方稱官津教師學位化致薪酬成本上漲

5間直資小學及20間直資中學，整體加費幅度全部為1成或以下。據TOPick統計，以油塘直資校福建中學附屬學校加幅最高，全校各級、即小一至小六學費均由去年32,500元，今年增至35,750元，加幅為10%。校方回應指，隨著官津學校全面學位化，帶動教師薪酬大幅上漲，校方決意保留教師人才、以維持師生比例1:9，所增加的薪金開支對財政構成壓力，學校在過去兩年錄得赤字，遂徵得校董會同意及教育局批准於本學年提高學費。

天水圍萬鈞伯裘書院全校學費亦由5,100元增至5,600元，增加9.8%，校長黃頴東指學費基數低，僅每月加價50元，用作增聘英文科教師以提升教學質素，「原本預備在去年加學費，但因疫情才煞停」，上學年重新全面諮詢家長才申請加價。沙田林大輝中學各級學費均有上調，其中中一級學費亦增加9.1%至3.6萬元。

男拔IB課程學費索價近12萬 成全港第二貴直資IB

若以個別年級計算，男拔中五至中六IB課程學費，由去年102,000元，增至117,300元，增加15%；該校本地中小學課程則加價2.4%，小學全年學費加至45,000元，中學則加至51,200元。男拔透過公關回應表示，上調學費是用作支持其新課程、改善課室及其他硬件設施，以提升互動學習成果，校方曾在校內進行廣泛諮詢，了解所有家長意見，已獲中學及小學部家長教師會同意有關加幅，強調校方一直有按同學需要和成績設立獎學金。

至於啓思中學IB課程亦加2%，索價13.3萬，續成最貴直資IB。

直資學校議會主席：直資校教師多 政府資助不足

直資學校議會主席陳狄安指，直資校聘請教師人數一般比津校多，以容讓學生彈性選科，故支出較大，形容今年整體學費加幅不算高，料受早年全面學位化政策影響，致直資校成本上漲，惟政府資助不足才加學費。

《健康台》最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅