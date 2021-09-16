【天氣炎熱】天文台指高溫觸發驟雨雷暴　將軍澳雨勢特別大料每小時逾70毫米雨量

▲ 本港預計最高氣溫上升至32度。（資料圖片）

本港近日天氣酷熱，天文台今日（16日）下午1時許發提示，受高溫觸發的驟雨及雷暴影響，本港短期內局部地區雨勢較大，西貢區將軍澳雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸，籲市民提高警惕。

天文台指，受高空反氣旋影響，隨後數日華南地區天氣酷熱。本港方面，雲團將逐步移近沿岸地區，稍後局部地區有驟雨及雷暴，預計最高氣溫上升至32度。

天文台又預料，位於菲律賓以東的廣闊低壓區會在週末至下週初移入南海中部，並為該區帶來不穩定天氣；熱帶氣旋「燦都」會在未來1、2日移向朝鮮半島至日本一帶，逐漸演變為溫帶氣旋。

▲ 本港今日各區氣溫。（天文台提供）

在上午10時，強烈熱帶風暴燦都集結在濟州之西南偏南約360公里，預料向東北移動，時速約15公里，移向朝鮮半島至日本一帶。

本港地區大致多雲，日間部分時間有陽光及炎熱，吹和緩偏西風。展望未來2、3日部分時間有陽光及炎熱，局部地區有驟雨。

▲ 未來九天天氣預測（天文台提供）

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記者：余思嵐