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【令人心痛】兩個月大男嬰反常狂哭　送院驚見「針頭穿肺」失血過多亡

兒童健康 17:04 2021/09/16

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俄羅斯聖彼得堡（St Petersburg）一名男嬰，因「腹腔膿瘍」接受治療並出院。但想不到這是悲劇的發生，因在手術過程中，醫生竟粗心將針頭遺留在體內，男嬰出現反常狀態，送院檢查時赫然發現肺部被遺下的一根針刺破，失血過多身亡。

男嬰兒子臉色蒼白，像果凍一樣，對觸摸沒有任何反應。（圖片來源： EAST2WEST NEWS）

每日星報報報，男嬰曾因「腹腔膿瘍」需要治療，之後順利出院，當男嬰的母親莎托基娜（Darya Shatokhina）外出購物時，突然收到丈夫德米特里（Dmitry）電話，她的丈夫驚慌失措的指出孩子不斷哭鬧，怎麼哄都沒用。男嬰母親難過地說

我在電話中意識到，寶寶哭聲是不同的，是強烈而單調的

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莎托基娜收到電話後便立即趕回家，發現兒子臉色蒼白，像果凍一樣，對觸摸沒有任何反應。莎托基娜說道：「我們叫了救護車，但醫生立即說他已經昏迷了。」即使醫護人員努力地拼命搶救40分鍾，但男嬰最後都宣告不治。醫護人員表示男嬰的肺裡有一根針，應該是之前醫生在手術過程中留下的。

男嬰的母親莎托基娜。（圖片來源： EAST2WEST NEWS）

崩潰的莎托基娜要求進行全面調查，指兒子早前於第五兒童醫院（Children's Hospital No. 5）接受手術，沒想到隔天出院會因人為疏失而喪命。據悉，聖彼得堡衛生局已經著手調查此案，釐清案發的詳請。

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責任編輯：王明芳

兒童健康 家庭關係 兒童醫院 手術 醫生 俄羅斯 聖彼得堡

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