【兒童健康】小童高燒不退或是尿道炎徵兆　兒科醫生解構診斷及預防方法

▲ 有兒科專科醫生指，小朋友高燒不退也有機會是尿道炎病徵。

當小便感到灼痛，小便突然變得頻密，或經常感到尿急，相信很多人也會懷疑是患了尿道炎，成人患者一般只需服用抗生素幾天就會痊癒。兒童亦有機會患上尿道炎，但病徵、診斷及後續的跟進檢查與成人大有不同。

病徵方面，兒童年紀愈小，就愈難表達上述尿道炎的常見病徵，若幼童仍須穿尿片，家長更難以察覺，能觀察得到的常見病徵大概只剩下發燒而已。所以，筆者遇到小朋友高燒不退而又沒有其他能解釋發燒的原因，一般都要他們留小便樣本進行快速測試。

說到留小便樣本，成人小便控制自如，嬰幼兒卻不然，但往往事情愈困難，解決方法反而愈多，幫幼兒留小便的方法也至少有三個。最常用是附有黏貼圈的尿袋，將黏貼圈對準小便位置貼上，便可重新穿好尿片和褲子，靜心等待。此方法雖然簡便，但下身皮膚或大便的細菌都有可能污染小便樣本。

所以，若兒科醫生想留一個比較可信而無污染的尿液樣本，可選擇用幼管經尿道放進膀胱，直接抽取尿液，或教導家長「clean catch」，即是等待時機，當幼童小便時就用無菌的杯子盛著小便。這兩個方法各有利弊，是便捷與入侵性的考量，醫生會和家長商量最合適的方法。

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哪些兒童會較易患上尿道炎？

由於女孩子的尿道比男孩子短，所以任何年齡的女性都比男性較易患上尿道炎。而男性當中，由於包皮容易藏污納垢，所以沒割包皮的感染風險也比較高。除此之外，假若兒童患有可致尿路阻塞的疾病、尿液由膀胱倒流至輸尿管甚至腎臟，或有腸道膀胱功能障礙等，都會更易患上尿道炎。以上疾病很多都屬先天性，所以當兒科醫生發現兒童在嬰幼兒時期患有尿道炎或長大後尿道炎復發，都會安排進一步檢查，包括超聲波、排尿式尿道膀胱造影和腎功能核子掃描，以排除上述泌尿問題。

預防尿道炎的方法

要預防女孩子患上尿道炎，相信不少家長都有教導她們不論大小二便後，清潔的方向都應往後，同時要避免來回擦拭。至於男孩子，應否為他們割包皮以預防尿道炎呢？歷年的研究顯示，若男孩證實有尿液倒流等泌尿系統問題，或已曾患有尿道炎，割包皮能較有效預防尿道炎復發。

腸道與泌尿系統也息息相關，兒童養成良好的大便習慣，每天攝取足夠的水分和纖維，皆有助預防尿道炎。近年也有不少研究去探討紅莓（cranberry）、益生元和益生菌，及D-甘露糖（D-mannose）能否預防尿道炎，功效尚待驗證。紅莓中含有A型原花青素，或能阻止細菌黏附在尿道壁上，但要注意一般紅莓果汁的A型原花青素含量不高，所以單靠飲用紅莓汁，對預防尿道炎的效果，尚未有很確實的醫學實證。

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