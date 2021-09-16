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【學費調整】88間全日制資助幼稚園獲准加學費　4校疫下減價

社會 12:55 2021/09/16

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幼稚園新學年學費調整結果出爐。（資料圖片）

幼稚園新學年學費調整結果出爐，教育局今日（16日）宣布，88間參加幼稚園教育計劃的全日制或長全日制課程幼稚園獲准在2021/22學年加學費，學校數目比去年同期大減近7成，4校更在疫情下減學費、526校凍結學費；另有約9成半日制幼稚園會於新學年免收學費。

教育局表示，截至9月7日，已完成審批743間參加幼教計劃的幼稚園學費申請，其中618間提供全日制或長全日制課程的幼稚園，有88校獲准加費、4校減學費，其餘526校學校維持不變。翻查資料，相比去年同期有280校加學費，數目大減近7成。

至於504間提供半日制課程的幼稚園，2校獲准加費，其餘502校維持學費不變；整體約9成半日制幼稚園在本學年免收學費。

教育局指，2021/22學年的每期學費中位數約為880元，比去年增約20元，形容整體學費「仍處於低水平」。

上述數字未包括2間新申請並獲批准參加幼教計劃的幼稚園；教育局表示，尚餘少數幼稚園、涉及13校需要遞交補充資料，局方正跟進並因應需要提供協助，以期盡快完成審批。

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記者：馮琪雅

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