【林鍾一戰】鍾培生賽前再加碼100萬元挑機　林作出海：今日心情輕鬆非常好

▲ 林鍾大戰拳賽前席鍾培生加碼，大多100萬挑機林作。

鍾培生與林作的「林鍾一戰」拳賽《培生擂台：無敵盃We are Champs》將在本周六（18日）晚上舉行，大戰在即，林作與鍾培生蓄勢待發。於今天（9月16日）早上，鍾培生突然在其社交網站標記林作，揚言想在賽前「加碼」，揚言要K.O.對方。

至於被挑釁的林作，在今日與友人出海，輕鬆表示接受鍾培生「挑機」。

【林鍾一戰】最貴門票售$28800 開賣首日VIP及VVIP位全數售罄

▲ 林鍾一戰將於本周六舉行。（Facebook圖片）

鍾培生加碼挑釁

「林鍾大戰」擾攘半年，鍾培生當時因為林作一句「抄我100萬？」，決定開盤100萬要求林作跟他上擂台對打，最後定案於本周六9月18日假九龍灣舉行拳賽，同場還有其他職業級拳手及「娛樂級」對戰。

在過去半年間，林作與鍾培生發起過多場「口水戰」，眼見大戰在即，鍾培生於今日早上發文，標記林作，在賽前「挑機」加碼：「林作早晨，有冇興趣加碼如果我K.O.左你扣30萬出場費，如果K.O.唔到俾多1,000,000你。」

不少網民認為鍾培生此舉「不值得」，覺得多加的100萬元賭注用來作慈善，比起贈予林作更有價值。

最新影片推介：梁朝偉專訪

林作出海耍樂

至於被加碼「挑機」的林作，於中午在網上開直播數分鐘，在賽前未有選擇備戰，反而與友人出海耍樂，並對鏡頭表示：「我哋今日嚟玩架嘛，為咗慶祝今日攞多100萬，我哋嚟（對鏡頭）hi一hi先，無端端又收多一舊。」

他更笑言現時與友人身在公海，準備舉行「慈善啤王大賽」，又揚言：「大家都接受我無帶現金嚟，直接可以賭，因為200萬有人俾硬，啱唔啱呀！今日心情輕鬆非常之好。」間接接受鍾培生的「挑機」。

【林鍾一戰】鍾培生斷言不與林作做朋友 有意邀TVB與ViuTV藝人台上對決

▲ 林作表現輕鬆，今日還與友人出海玩樂。（instagram截圖）

另外，林作在昨晚的更新帖文中，分享了母親王莉妮為他製作了一批手寫的打氣旗幟。

林作寫道：「我老母cheap到冇錢印打氣道具，到時將攜同親朋好友例如七師傅到現場揮舞連字體都唔同、整齊都做唔到嘅手寫揮春feel旗仔求其喺現場攞景贈慶兼搶fo，並在其中一方勝出後強行衝上擂台頒「冠軍」揮春俾拳手。十分有林作影子，果然有其子必有其母。」

【林作請人】列十大條件聘秘書首要傾慕林作 網民推薦麥明詩及林母：重點是免費

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

最新影片推介：半島酒店大廚教揀教食奶黃月餅 公開鬆軟油潤月餅黃金比例+選料貼士